蔣萬安今拍板今年首度追加減...營養午餐免費、捷運等預算在列
北市議會明開議，北市長蔣萬安今市政會議拍板通過今年第一次追加（減）預算案，今年第一次追加（減）預算，歲入淨計追加456.90億元，歲出淨計追加342.66億元，包括蔣萬安新政國中小學生免費營養午餐9.35億、及教育革新三箭4.62億元等。預算案也同日送議會審議。
北市府今年第一次追加（減）預算案，財政局依中央核定淨追加歲入預算391.80億元，包括追加普通統籌分配稅款463.05億元；追減一般性補助款99.81億元；另也淨追加遺贈稅、菸酒稅及汽車燃料使用費28.56億元。
北市主計處表示， 今天市政會議也通過中央對市政府一般性補助款之專項補助及計畫型補助款，淨追加歲入、歲出預算59.86億元；中央核撥特別統籌分配稅款及一般性補助款予市政府辦理相關指定計畫，追加歲入預算5.19億元及歲出預算5.16億元。
另外，因應中央減少（取消）對市政府補助及特別統籌分配稅款等，致須追加自籌經費，計追加歲出預算63.45億元。
至於相關機關為辦理市政府重要政策及基於業務需要，除追加歲入預算0.05億元；另外淨追加歲出預算214.19億元，主要因捷運工程局追加補助大眾捷運系統建設基金辦理捷運建設90億元；教育局追加補助地方教育發展基金辦理高齡校舍改建38億元、國中小學生免費營養午餐計畫9.35億元及公立高中以下學校教師兼行政工作獎金等教育革新三箭4.62億元。
還有都市發展局追加撥充住宅基金以利後續取得捷運聯開宅40億元；市場處追加撥充市場發展基金辦理成功市場改建工程等所需不足經費3.54億元；社會局追加辦理敬老卡與愛心卡擴大使用範圍及增加點數等所需不足經費2.39億元。
主計處表示，今年度第一次追加（減）預算，歲入淨計追加456.90億元，歲出淨計追加342.66億元，歲入歲出相抵後計賸餘114.24億元，扣除債務還本30億元，收支賸餘計84.24億元，將以減少115年度總預算預計移用以前年度歲計賸餘方式處理。
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