蔣萬安今拍板今年首度追加減...營養午餐免費、捷運等預算在列

為了讓小朋友過一個不一樣的兒童節，汐止區新福宮今年首度舉辦「兒童節歡樂園遊會」活動，邀請鄰近的八個里一起同樂，現場不但有趣味遊戲，還準備小朋友最喜歡的薯條、雞塊，而為了回饋地方，觀天下有線電視也捐助經費支持。

2026-04-07 18:19