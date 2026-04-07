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長源里年後首場共餐登場 30道佳餚凝聚社區情誼

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
新北市雙溪區長源里今(7)日舉辦銀髮共餐活動，長者們齊聚一堂，不僅共享美食，也彼此關心近況。圖／觀天下有線電視提供
新北市雙溪區長源里今(7)日舉辦銀髮共餐活動，長者們齊聚一堂，不僅共享美食，也彼此關心近況。圖／觀天下有線電視提供

新北市雙溪區長源里今(7)日舉辦銀髮共餐活動，這也是農曆年後首次辦理，吸引里內長者熱情參與。現場氣氛溫馨熱絡，長者們齊聚一堂，不僅共享美食，也彼此關心近況，展現社區濃厚的人情味。

本次共餐準備近三十道豐盛料理，菜色多元豐富，包含各式海鮮、肉類料理，以及由在地鄉親親手種植的蔬菜與水果。居民們不分彼此，主動將自家栽種與準備的食材帶到現場分享，讓整場活動更添溫度，也體現社區互助共好的精神。

雙溪區長劉盈良也特別到場參與共餐，與長者們同桌用餐、親切互動，關心大家的生活狀況。透過面對面的交流，不僅拉近與民眾的距離，也讓長者感受到來自公部門的關懷與重視。

活動中，區長特別頒發內政部核發的里長陳資郎任職三十周年獎章，表揚里長長年深耕地方、熱心服務的付出與貢獻。區長表示，里長多年來持續為地方奔走、關懷居民，是社區穩定發展的重要力量，也值得大家共同肯定與感謝。

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