汐止新福宮首辦「兒童節歡樂園遊會」 大小朋友嗨翻天

為了讓小朋友過一個不一樣的兒童節，汐止區新福宮今年首度舉辦「兒童節歡樂園遊會」活動，邀請鄰近的八個里一起同樂，現場不但有趣味遊戲，還準備小朋友最喜歡的薯條、雞塊，而為了回饋地方，觀天下有線電視也捐助經費支持。

活動一開始，先帶著大小朋友跟著韓國流行歌一起唱跳，現場氣氛好熱鬧，每年都會舉辦大小活動的汐止區新福宮，今年再度增加節慶活動，「兒童節歡樂園遊會」是今年首度舉辦，吸引好多人來參加，這次活動設計的亮點，有套圈圈、套乒乓球的趣味遊戲，小朋友們玩的不亦樂乎，另外，現場還準備了小朋友最喜歡的薯條、雞塊還有可樂，邊吃邊玩，孩子們都好開心。

新福宮主委陶威中表示，特地選在清明兒童節，連假的最後一天下午，舉辦「兒童節歡樂園遊會」，是由汐止新福宮主辦，附近八個里辦公處一起協辦，現場大小朋友非常踴躍，很多人一起來同樂，新福宮秉持取之於社會、用之於社會來舉辦每年大小的活動，這次的歡樂兒童節是第一次舉辦，成效不錯，也希望以後能每年都舉辦。

陶威中提到，活動有小朋友最喜歡的爆米花薯條，雞塊可樂可以享用之外，還有設計的多種的遊戲，套圈圈、丟乒乓球，然後也搭配汐止福智教室協辦，教導小朋友孝親的概念，設置了一個孝親奉茶站，小朋友給爸媽或者是爺爺奶奶奉茶，就可以送到一包乖乖，當天的遊戲活動，都是針對小朋友設計的，所以，現場可以看到小朋友來都是很開心的。