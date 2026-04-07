狗公園認養新選擇 捐款、捐物資也能當認養人

台北市狗狗運動公園以往認養單位需要負責派員維管園區，對於認養方來說需要動員相關人力。動保處表示，在3月15日後修正認養契約書，以捐贈方式或宣贈物資也算是認養狗公園。

動保處說，以往企業認養狗公園，必須派員維護園區設施設備及清潔管理工作。今年3月15日修正「台北市狗運動公園及狗活動區認養契約書」，增加捐款或捐贈物資也能做為認養狗公園的方式，讓民間及企業團體等有意參與公共事務者更容易加入認養行列。

動保處說，透過民間的捐助資源，投入狗公園的維護管理，更將協助認養人在狗公園設置認養告示牌，並與動保處合作辦理推廣動物保護或防疫相關活動，認養企業可以免收場地費外，民間團體也可申請活動補助，或在園區辦理產品推廣活動、宣傳企業廣告，企業認養狗公園，以行動展現對動物友善環境的承擔與貢獻。

根據動保處統計，截至2025年，獲得395人次的熱心人士捐款，及獲贈2868件物資贈。感謝熱心民眾對動物保護工作的支持，也希望同時提供狗公園及狗活動區的認養方式，公開表揚捐款人，詳情可洽台北服務通的「狗運動公園及狗活動區認養」專區。

另一方面，台北市動保處將於11日於景勤狗活動舉辦「狗狗春遊趣」活動。動保處表示，攜手台北捷運，於捷運紅線開放16班次「寵物友善列車」，起點自象山站到淡水站沿途皆可搭乘，而公運處也安排下午2時到4時30分，每30分鐘提供6班次接駁專車。