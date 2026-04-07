板橋警結合企業傳遞溫暖 邀後埔國小學童共享愛心午餐

為關懷學童成長及落實企業對社區的關懷，板橋警分局今天中午與餐飲業者貴族世家舉辦愛心公益活動，邀請後埔國小學童一同用餐，透過實際行動傳遞溫暖與陪伴，盼能讓學童感受到社會善意與支持，給予正向成長的力量，建立正確的人生價值觀。

貴族世家指出，今天邀請後埔國小學童用餐，希望能為學童營造一個放鬆且受到尊重的用餐環境，展現社會對孩子們的守護。希望能藉此活動拋磚引玉，喚起更多企業與大眾關注孩子的成長，形成善的循環。

板橋警分局表示，警察工作不僅只有維護治安，更在於深入基層關懷弱勢，透過與在地企業的合作，讓學童在受助的過程中感受到社會的良善。警方也勉勵學童保持努力向上的學習態度，未來有能力時也能回饋社會，讓愛心與溫暖傳承下去。