黃淑君批市府人事費執行率偏低 新北人事處：3措施改善

公務人員鐵飯碗生鏽，人才難留，新北市議員黃淑君說，從113年度起，新北市各局處人事費執行率未達9成的有衛生局、社會局、教育局、青年局、水利局及體育局，其中社會局跟教育局執行率同為82.97%，教育局人事執行費用大多在基金，並非本科預算，市府應提出人事晉用改善計畫。

黃淑君說，衛生局涵蓋醫療、食安等重要民生事務，現場稽查人員長期缺乏，例如市內違規吸菸問題頻繁，卻因稽查人員不足，難以及時開罰與取締，導致抽菸違規情事氾濫，市民常反映打1999也無從改善，形成惡性循環，自疫情後更加嚴重。

黃淑君說明，新北市社工人員缺額長期破百，地方需求高漲，而社工人員值勤時，人身安全卻無法受到保障，希望新北市社會局應該加強落實「社工安全網」，當落實社工安全網時，才能真實的建立社會安全系統。

黃淑君表示，教育現場衝突遠比社會大眾想像還要多，老師不只需要面臨教學備課壓力，甚至還有大量的行政庶務工作，缺額常被其他單位借調，導致現場正式人力缺乏，尤其特教助理人員及代理老師薪資常有未落實發放，勞工局應介入勞動檢查，落實勞權，同時保障學生受教權。

黃淑君也說，調閱新北市警察局各單位超勤時數，超勤時數大多為60-65小時，表示同仁長期加班，更多是超勤無法申報加班費，不論是總時數滿，抑或是金額上限已滿，讓基層警察同仁權益受損，警察局也應發文要求儘速放寬上限設定，落實「有工則有錢」。

新北人事處指出，近年公務人力難以遴補，是全國性共通議題，而新北位於都會區，民眾服務需求高、生活成本負擔重，且鄰近職等較高的中央機關，同時需與業界競爭人才。

人事處說，市府積極甄補人力，提升人事費執行成效，提報考試職缺，爭取考試分發人員，並透過多元管道積極遴補人力，也適時補充及彈性運用非編制人力。

人事處表示，市府也一貫要求各機關依實際工作表現核實考評，並配合中央修法進程，推動更公平的評核制度；此外市府重視基層同仁的權益，警察加班費目前除依中央規定核實發給超勤加班費，更將主動根據各機關實際需求，積極向行政院爭取放寬加班費上限與待遇提升。

人事處說，面對整體環境的挑戰，中央與地方已協力推動各項因應作為，除積極改善並精進人事制度外，也要同步進行業務流程簡化，本府將攜手各機關通力合作，持續優化整體運作機制，強化公務體系人力穩定性。