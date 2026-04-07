在創作中突破困境 北市特教生藝術聯展受理報名

台北市教育局今天宣布，已辦10餘屆的台北市特殊教育學生藝術聯展，即日起至8月3日受理115年度報名，主題為「藝植綻放」，鼓勵特教生將動植物、生態系轉譯為心靈成長的印記。

教育局發布115年度台北市特教生藝術聯展資訊，即日起至8月3日止受理報名，作品送件地點為台北市立啟聰學校，以郵戳日期為憑，徵件包含「主題類」與「自由創作類」兩類，可以是平面圖稿或立體作品，獲選作品9月24日至10月14日將在國立台灣藝術教育館展出。

教育局說，特教生藝術聯展從114年度起，藉由不同展場發想不同主題；這次主題為「藝植綻放」，鼓勵特教生結合展出地點國立台灣藝術教育館及鄰近的植物園周邊景觀，將動植物與生態系統轉譯為藝術創作與心靈成長的印記，展開一場「植物、生態、成長」的創作旅程，將自身潛藏的優勢發揮出來。

例如114年度就在松山機場T2國內線2樓廣場展出，主題即是「藝起飛翔」，引導特教生以真摯情感創作心中的夢想、自然、家庭、童趣。

教育局說，特教生藝術聯展旨在鼓勵突破自身困境，從中獲得信心，又例如112年度，為肯定北市4所特教學校而增設4件特別獎，肯定學生勇敢作畫、藉由作品述說自身故事；期待115年度，特教生的藝術才華能像植物一樣，在澆灌下持續成長。