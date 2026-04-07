快訊

半導體風雲／晶片關鍵「ABF載板」 成牽動AI算力隱形瓶頸

夾在兩個惡勢力之間！川普最後通牒將至 德黑蘭居民反應曝光

烏克蘭空手道國手的日本情誼：為了救國義賣奧運獎牌 時隔4年物歸原主

聽新聞
0:00 / 0:00

在創作中突破困境 北市特教生藝術聯展受理報名

中央社／ 記者楊淑閔台北7日電

台北市教育局今天宣布，已辦10餘屆的台北市特殊教育學生藝術聯展，即日起至8月3日受理115年度報名，主題為「藝植綻放」，鼓勵特教生將動植物、生態系轉譯為心靈成長的印記。

教育局發布115年度台北市特教生藝術聯展資訊，即日起至8月3日止受理報名，作品送件地點為台北市立啟聰學校，以郵戳日期為憑，徵件包含「主題類」與「自由創作類」兩類，可以是平面圖稿或立體作品，獲選作品9月24日至10月14日將在國立台灣藝術教育館展出。

教育局說，特教生藝術聯展從114年度起，藉由不同展場發想不同主題；這次主題為「藝植綻放」，鼓勵特教生結合展出地點國立台灣藝術教育館及鄰近的植物園周邊景觀，將動植物與生態系統轉譯為藝術創作與心靈成長的印記，展開一場「植物、生態、成長」的創作旅程，將自身潛藏的優勢發揮出來。

例如114年度就在松山機場T2國內線2樓廣場展出，主題即是「藝起飛翔」，引導特教生以真摯情感創作心中的夢想、自然、家庭、童趣。

教育局說，特教生藝術聯展旨在鼓勵突破自身困境，從中獲得信心，又例如112年度，為肯定北市4所特教學校而增設4件特別獎，肯定學生勇敢作畫、藉由作品述說自身故事；期待115年度，特教生的藝術才華能像植物一樣，在澆灌下持續成長。

特別獎 教育局 特教

延伸閱讀

藝術家張浩強書籍原稿個展 展多年「藍圖」軌跡

特教留才 北市建分級加給制

少子化特教生反增 蔣萬安研議3新政：助理員分級加給、帶薪實習留才

相關新聞

淡水民權路驚現連環坑洞 公路局：先填補後全面修復

新北市淡水區民權路近日因連日降雨，路面出現多處坑洞且分布密集，短短數十公尺內即形成深淺不一的「連環坑洞」，機車騎士行經時頻頻急煞閃避，險象環生。交通部公路局北區養護工程分局景美工務段表示，已先行緊急填補，後續將針對狀況較差路段進行方正切割修復。

施政滿意度提高 蔣萬安：續推無菸城市、育兒措施

台北市研考會民調顯示，市長蔣萬安整體施政滿意度上升至69.1%。蔣萬安今天表示，這是台北隊及市民共同努力成果，將持續努力...

搶救生育率 侯友宜宣布：新北婚育宅加碼提高至33％

新北市透過多元方式取得社會住宅，新北市長侯友宜今天到土城員和2號社宅視察完工成果時指出，本案提供135戶住宅，是目前新北市規模最大的容積獎勵回饋社宅案，預計於5月公告招租，侯友宜也當場加碼，將把婚育宅比例從中央要求20％，提高到33.3％，要讓更多年輕夫妻願意生。

地下管線圖資落差 檢測試挖降低破管風險

施工挖損地下管線事件頻傳，造成水資源流失。去年淡北道路工程基樁作業時，不慎鑽破自來水幹管，造成淡水區大規模停水，逾六萬戶停水超過七十二小時；今年二月新莊人行天橋工程也挖破管導致路面積水。水公司直言，歷史圖資與現況有落差，試挖是最可靠方式。

新北「護苗計畫」 議員：安置給付偏低

新北市推動「護苗計畫」，針對遭緊急安置的幼童，由合作保母提供二十四小時照顧。民代指，目前計畫給付標準偏低，一般兒童每月僅補助三萬四二○元，發展遲緩或身心障礙兒童每月三萬五○九○元，遠低市場行情的五萬四千餘元，更未納入奶粉、尿布、生活用品及年終獎金，導致保母投入意願低落，不易找到優質照顧者，「難保剴剴案不會再發生」。保母直言，光靠愛心是撐不下久的。

天燈故鄉3商圈十分一枝獨秀 平溪老街商店、菁桐四代雜貨店等待傳人

新北市平溪老街的「鐵道熱腸」飄香30年，年過七旬的老闆娘游素真，現在仍要每天凌晨3點半到環南市場買雞肉，運到平溪做生意。因為兒女各有事業，她說，如果有人願意繼承衣缽，她願意傳授料理手法，讓客人能夠繼續吃得到。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。