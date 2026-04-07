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探訪新北深山中鱘龍魚 體驗三峽山林輕旅行

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
農場開放預約參與DIY課程，親自體驗鱘龍魚排醃漬過程。圖／千戶傳奇生態農場提供
農場開放預約參與DIY課程，親自體驗鱘龍魚排醃漬過程。圖／千戶傳奇生態農場提供

隱藏於新北市三峽區山中的「千戶傳奇生態農場」，結合自然環境與現代化循環水養殖技術，成功培育高品質鱘龍魚，新北市漁業處邀請民眾走訪農場，不僅可品嚐新鮮美味的鱘龍魚料理，還能透過鱘龍魚生態導覽活動了解在地漁業特色，體驗結合美食與知識的山林輕旅行。

鱘龍魚有「水中活化石」之稱，一般成魚可長到1至3公尺，且壽命可達20年以上，對生長環境要求極高，而「千戶傳奇生態農場」鄰近多條溪流、環境清幽，擁有得天獨厚水質條件，特別適合鱘龍魚生長，農場也在漁業處輔導下引進循環水養殖系統，嚴格控管水溫、水質及飼養環境，不僅提升養殖效率外，也大幅節省淡水資源使用，落實永續經營觀念，此外，在養殖鱘龍魚過程中，魚卵孵化與繁殖技術格外重要。

「千戶傳奇生態農場」透過長期經驗累積專業技術飼養出肥美魚體，鱘龍魚品嚐起來肉質口感Q彈，且具有高蛋白、低脂肪，富含豐富膠原蛋白。鱘龍魚整條皆可全魚利用完全不浪費，軟骨及魚筋還可製成魚膠凍飲，成為老饕們最愛。

農場除了提供料理外，也開放民眾預約參訪，民眾可透過園區導覽認識鱘龍魚生態及養殖漁業產業，另外還有大小朋友皆可參與的鱘龍魚排DIY課程，親自體驗鱘龍魚排醃漬過程，讓民眾從產地到餐桌完整感受在地食魚教育。

漁業處指出，該養殖場成功結合生態與觀光，不僅提升漁產品附加價值，也成功朝向智慧養殖與永續經營邁進，並深化食魚教育推廣，推薦民眾假期不妨來此處走走，認識三峽在地養殖漁業及品嚐美味料理，相關資訊可上生態農場官網（https://www.fishfarm.tw）查詢。

新鮮美味的鱘龍魚料理。圖／千戶傳奇生態農場提供
新鮮美味的鱘龍魚料理。圖／千戶傳奇生態農場提供

淡水 三峽

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