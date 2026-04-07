淡海輕軌尖峰加班距縮至4至5分鐘 民代：通勤更順暢

淡海輕軌運量持續攀升，新北捷運公司規畫調整班距因應通勤需求。新北捷運公司表示，2025年12月平日運量已突破1萬9000人次，較通車初期成長約1倍，上午尖峰需求最為明顯，將透過增加班次與優化運能配置，縮短候車時間、提升整體服務品質。

新北捷運公司指出，此次調整將於尖峰時段加發班次，班次由原本26班提升至31班，重疊路段班距可望縮短至4至5分鐘，尖峰小時運能預估可提升約20％。公司強調，希望藉由提升班距密度與乘車便利性，引導通勤族由私人運具轉向大眾運輸，進一步改善區域交通環境。

新北市議員陳偉杰表示，過去接獲許多在地民眾與通勤族陳情，反映淡海輕軌班距過長、候車時間過久，尤其在早晚尖峰時段，「在月台等不到車的焦慮感」成為通勤族最直接的困擾。他指出，此次班距調整正是回應長期以來的地方需求，盼能有效改善候車時間與通勤體驗。

陳偉杰指出，針對運能不足問題，他已多次在議會質詢並正式提案，要求捷運局與捷運公司正視問題，並建議於尖峰時段規劃直達或跳站等措施，以提升運輸效率。他強調，此次增加尖峰班次僅為階段性成果，後續仍應依民眾搭乘習慣進行滾動式調整，持續優化服務品質，避免公共運輸便利性打折。