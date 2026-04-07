施政滿意度提高 蔣萬安：續推無菸城市、育兒措施

台北市研考會民調顯示，市長蔣萬安整體施政滿意度上升至69.1%。蔣萬安今天表示，這是台北隊及市民共同努力成果，將持續努力推動無菸城市及育兒措施等，讓台北加速進步。

台北市政府研究發展考核委員會昨天發布去年底執行的民意調查結果，顯示蔣萬安整體施政滿意度為69.1%，其中以醫療健康滿意度81.1%最高，另表示以居住在台北市為榮的市民達76.9%，顯示多數市民對城市發展及生活環境具高度認同。

蔣萬安今天出席台北市政府市政會議前被媒體堵訪表示，謝謝市民肯定，包含台北大巨蛋帶來演唱會經濟、捷運工程、成功爭取輝達（NVIDIA）落腳北士科等，都是台北隊及所有市民共同努力的成果。

蔣萬安說，市府不斷推動各個面向的政策，未來也會持續努力，不管是無菸城市還是全方位的育兒措施，都希望讓台北加速進步，讓所有市民感到非常光榮。