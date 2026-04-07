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搶救生育率 侯友宜宣布：新北婚育宅加碼提高至33％

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
土城員和2號社宅，預計今年5月招租。記者葉德正／攝影
土城員和2號社宅，預計今年5月招租。記者葉德正／攝影

新北市透過多元方式取得社會住宅，新北市長侯友宜今天到土城員和2號社宅視察完工成果時指出，本案提供135戶住宅，是目前新北市規模最大的容積獎勵回饋社宅案，預計於5月公告招租，侯友宜也當場加碼，將把婚育宅比例從中央要求20％，提高到33.3％，要讓更多年輕夫妻願意生。

侯友宜表示，土城員和2號社宅位於土城區莊園街，鄰近捷運海山站，地理環境優越且生活機能便利，全棟規畫地上17層，住宅單元包含一房型、二房型及三房型各45戶，兼顧單身青年、小家庭及多成員家庭的多樣居住需求。

侯友宜在致詞時指出，新北人口雖是六都減少最少的，但仍然有6％，如何鼓勵大家願意生育是他的重要任務，在經過與城鄉局等單位討論後，除了中央20%婚育宅，新北市未來所有社會住宅將把婚育宅比例提高到三分之一，展現市府優先照顧新婚及育兒家庭、落實安居目標的決心。

城鄉局說，員和2號社宅建築1、2樓設置幼兒園空間，提供便利的托育資源，並與已啟用的相鄰員和社宅共享日照中心、公托、青創中心及多項公共設施，打造全齡友善與社區共融的居住環境。

城鄉局說，本案是透過容積獎勵捐贈方式取得，不僅讓政府無償取得社宅資源，節省公帑10億餘元，更讓社會住宅自然融入既有社區，有效落實社宅去標籤化的居住理念，讓弱勢族群與青年家庭能安心入住，並與鄰里和諧共榮。

侯友宜強調，新北市持續透過自行興建、容積獎勵捐贈、多元社福及公有地都更分回等多元管道擴充社宅資源，目前興辦社宅已達成2.3萬戶，其中容獎捐贈累積1277戶；未來規畫擴充量體達4.1萬戶，市府將持續推動社會住宅、包租代管及租金補貼等多元居住扶助政策，落實居住正義，為市民營造安居樂業的環境。

被問到全台社會住宅進度不如預期，擬挑整為以包租代管為主，侯友宜說，新北市的社會住宅還是會繼續蓋下去，包括整開區還有5％容量，朝4.1萬戶目標努力。

侯友宜也說，包租代管租金補貼已經行之多年，新北會跟中央一起搭配擴大量能全力推動，讓年輕朋友能夠減輕經濟負擔，讓他們能夠住在更舒服、更多公共設施的社會住宅。

生育率 社會住宅 社宅 新北

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