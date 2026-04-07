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新莊中港大排光雕展吸96萬人次 水岸蛻變成新莊夜景亮點

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
中港光雕展圓滿落幕，96萬人次朝聖寫新高紀錄。圖／新北市水利局提供
中港光雕展圓滿落幕，96萬人次朝聖寫新高紀錄。圖／新北市水利局提供

新北市「2026中港大排光雕展」昨日落幕，今年以「星耀中港夢幻星河」為主題，展期吸引逾96萬人次朝聖。新北市水利局表示，光雕展結合河川整治與景觀營造，讓昔日被視為臭水溝的中港大排轉型為水岸亮點，不僅帶動人潮，也成為市民休憩與觀光新地標。

水利局長宋德仁指出，中港大排歷經整治後，已成為民眾散步、約會的熱門去處。今年光雕展運用逾300萬盞LED燈，將近1公里河道打造成夢幻星河，並設置「光之啟程」、「星願冰原」、「夢行星河道」及「星語花境」四大主題區，營造沉浸式夜間景觀。此外，本次光雕設計也榮獲「東京設計大獎」（Tokyo Design Awards）金獎，展現新北水利與城市美學成果。

展區中，以高達3公尺的北極熊裝置最受矚目，整點降雪效果吸引大批民眾駐足拍照，海洋主題區則以層層光影打造科幻氛圍，被網友形容為宛如電影「阿凡達」中的潘朵拉星球。河道沿線另有星光隧道、風車及極地企鵝等裝置，搭配水面倒影，吸引不少攝影愛好者前往取景。

水利局表示，中港大排光雕展除展現視覺效果，也呈現河川整治成果，讓水岸空間融入市民日常生活。展覽結束後已啟動燈飾撤除作業，預計10日內恢復原有環境，並提醒民眾於施工期間注意安全。未來將持續透過創新設計，提升水岸環境品質與城市景觀，延續中港大排的轉型成果。

3公尺北極熊霸氣登場，民眾搶拍打卡成焦點。圖／新北市水利局提供
3公尺北極熊霸氣登場，民眾搶拍打卡成焦點。圖／新北市水利局提供

光影點亮鬱金香花海，風車造景呈現荷蘭風情氛圍。圖／新北市水利局提供
光影點亮鬱金香花海，風車造景呈現荷蘭風情氛圍。圖／新北市水利局提供

生命之樹與奇幻光影植栽交織，打造如阿凡達世界般的夢幻場景。圖／新北市水利局提供
生命之樹與奇幻光影植栽交織，打造如阿凡達世界般的夢幻場景。圖／新北市水利局提供

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