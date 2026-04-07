淡江大橋5月12日正式通車 4月18日起2類人優先上橋體驗

淡江大橋將於5月12日正式通車，交通部公路局與新北市政府共同規畫一系列通車前系列活動，首波登場為4月18日「路跑活動」及4月19日「自行車活動」，橋面僅限持有路跑號碼布或自行車帽貼的報名參與者進入，路跑活動主辦單位也規畫八里3個接駁點提供免費接駁車，自行車活動可於八里端停車，再騎乘自行車上淡江大橋前往淡水漁人碼頭集結。

公路局指出，4月18日路跑活動將於下午舉行，預估有7000人參加。路跑活動結合淡水夕照景致，規畫21K新市鎮探索組、10K輕軌繞行組及5K大橋漫遊組，讓跑者在運動過程中飽覽河口景觀與橋梁工程之美。

4月19日自行車活動則於上午登場，規畫有50K環山挑戰組、20K淡江大橋逍遙遊組，路線串聯淡水、八里沿線重要地景，讓車友從不同角度欣賞橋塔及斜張橋線條之美。

公路局表示，預期路跑及自行車兩天活動參與人數眾多，為鼓勵民眾分流進場、減輕淡水端交通負荷，本次活動特別強化八里端服務措施。

4月18日路跑活動期間，主辦單位將於八里端設置3個接駁點，包含十三行文化公園、十三行博物館、新北市八里區行政中心等處提供免費接駁車，民眾於停妥車後，可憑參加路跑的「號碼布」即可搭乘接駁車，接駁車行經淡江大橋前往淡水端漁人碼頭活動會場，讓八里端民眾及停車於八里端的參跑者更便利抵達活動會場的選擇。

4月19日自行車活動同樣建議參與民眾優先前往八里端停車，再騎乘自行車上淡江大橋（於八里端入口，須憑參賽自行車的「帽貼」方可騎上橋）前往淡水漁人碼頭集結，不僅可提升進場效率，也可完整體驗淡江大橋串聯淡水、八里的全新感受。

公路局提醒，參加路跑及自行車活動的物資袋已陸續寄出，請報名民眾留意收件情形；如有疑問或需查詢活動資訊，可至官方報名網站查詢，或洽服務專線02-8772-1035。

另公路局提醒，淡江大橋目前尚未正式通車，4月18日及19日活動期間，橋面僅限持有路跑號碼布或自行車帽貼的報名參與者進入，未報名民眾請勿前往；2日活動期間，漁人碼頭及八里十三行文化公園周邊將實施交通管制。

此外，4月18日適逢淡水福佑宮遶境活動，淡水市區交通預期恐較為壅塞，建議參加路跑活動民眾能提早出門，並儘量避免自行開車進入淡水市區。

公路局表示，在4月18日路跑及4月19日自行車活動後，後續還有其他通車系列活動，包含4月25日「好朋友一起來瞧橋」健行活動；4月26日「在一起．走上橋」大遊行；5月2日「星空音樂會」；5月3日「我和大橋在一起」淡江大橋體驗；5月9日「感恩．美好之夜」通車典禮，各項活動資訊將陸續公告。

淡江大橋將於5月12日正式通車，交通部公路局與新北市政府共同規畫一系列通車前系列活動。聯合報系資料照