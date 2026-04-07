新北3年多管線挖損316件 圖資落差與施工風險待解

新北市近年施工挖損地下管線事件頻傳，去年淡北道路工程進行基樁作業時，不慎鑽破地下自來水幹管，造成淡水區大規模停水，影響逾6萬戶，停水時間超過72小時，引發民怨；今年2月新莊人行天橋工程也發生挖破管線情形，導致路面積水。雖經緊急搶修恢復供水，但接連事故已凸顯地下管線管理風險。

新北養工處統計，2023年至去年間管線挖損通報292件，今年1至3月增加24件，3年多來累計316件。

新北智慧道路管理中心在接獲管線挖損通報時，第一時間推播通知相關管線單位，並協助橫向聯繫，要求盡速到場處理、控制災損，也調閱周邊地下管線圖資供市府決策參考。

養工處說明，淡北道路及新莊人行天橋兩案挖損位置屬省道及市區道路路權範圍外，未納入道管中心圖資管理範疇，顯示現行智慧管理仍有適用範圍限制。

新莊人行天橋案施工前，自來水公司提供管線圖資，與道管中心資料交叉比對，依既有圖資進行放樣，並邀相關單位會勘，施工前也試挖確認管線位置，仍發生挖損情形，凸顯圖資與實際埋設位置存在落差。養工處說，將要求施工單位深層開挖前導入科學探測技術，搭配試挖驗證，完工後也須重新測量並更新圖資，提升管線定位準確度、降低施工風險。

自來水公司第十二區管理處長陳文龍表示，施工前管線單位會提供既有地下管線圖資並會勘，新莊案範圍內管線埋設約四十年，隨都市發展出現差異，增加施工判讀難度。圖資更新仍仰賴實際開挖確認，試挖是最可靠方式。

養工處長鄭立輝說，施工前會先調閱地下管線圖資，邀管線單位到場指認位置，確認無誤才開挖；施工過程也要求廠商提高警覺審慎作業。資與實際埋設位置常存在落差，圖資更新須仰賴管線單位在申請路證施工時「邊挖邊測量」，逐步修正資料精準度。

新北市議員黃心華指出，管線挖損通常非單一原因造成，而是圖資不精準與施工方式不當等多重因素累積的結果。他表示，早期地下管線多由紙本轉繪，測量與施工標準不一，加上實際埋設位置未必完全依照設計圖，導致圖資與現況存在落差。

黃心華認為，面對地下管線錯綜複雜情形，未來應強化透地雷達等探測技術，並在工程標案中編列相關預算，施工前先行檢測後再開挖，以降低意外發生風險。他也建議，圖資更新確有必要，但因規模龐大，應依管線重要性與風險程度分級優先處理，例如自來水、瓦斯等維生與高風險管線，逐步提升地下管線管理精準度，以減少類似事故再度發生。