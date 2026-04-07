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輝達落腳北士科…芝山站周邊居民憂「首當其衝」交通轉乘壓力

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
芝山站周邊居民憂心，未來芝山站成北士科南端重要交通節點，首當其衝將承受更大通勤轉乘壓力，盼市府規畫周邊為「行人友善示範區」。本報資料照片
芝山站周邊居民憂心，未來芝山站成北士科南端重要交通節點，首當其衝將承受更大通勤轉乘壓力，盼市府規畫周邊為「行人友善示範區」。本報資料照片

解決北士科交通，北市府規畫開接駁車將北士科銜接至捷運芝山站，但芝山站周邊居民憂心，里內高齡長者多，未來芝山站成北士科南端重要交通節點，首當其衝將承受更大通勤轉乘壓力，盼市府規畫周邊為「行人友善示範區」。北市府預計下半年動工。

隨著輝達落腳北士科，群聚效應將吸引更多產業進駐，北士科將成為台北市另一個重要的科技重鎮，為避免北士科重蹈內科覆轍，市府提前規畫周邊交通，不過市府規畫開接駁車銜接捷運芝山站，讓芝山站周邊居民憂心，里內交通負荷已經相當大，未來還將承受更龐大的通勤轉乘壓力。

德行里長張僡美說，輝達進駐北士科將成被大家關注的區域，里民都非常興奮，但北士科周邊交通配套恐讓芝山捷運站「首當其衝」，因除公車，未來可見捷運通勤族會大量從芝山站轉乘。因目前芝山站已是高量轉乘，但里內高齡長者多比例已達26.1％，超越北市及士林區平均，周邊行人動線、安全設計、環境品質，恐跟不上未來輝達進駐的通勤量，也盼趁這次檢討，增設芝山捷運站電梯供年長者使用。

張僡美提到目前三狀況需解決。第一，車流、人流高度混合，違規停車也多，讓周邊交通混亂；另外，轉角人行道空間不足，停紅燈時常會超過人行空間，對長者、輪椅族、推嬰兒車民眾來說通行風險高；還有芝山站周邊環境老舊，與北士科僅一橋之隔，也盼市府重新規畫居民的空間品質。

居民訴求，除了設置行人友善區，也希望北市府通盤檢討周邊交通號誌、科技執法、都市更新等相關整合。

北市府表示，會由交通局、新工處等針對芝山站周邊，規畫交通友善示範區，還有庇護島、護欄更新、行人街角計畫等，都會一併處理，打造為示範區，相關局處日前已與地方辦過會勘，預計下半年開始施作。

輝達將進駐北士科，北市府提前規畫周邊大眾運輸等交通配套。本報資料照片／記者許正宏攝影
輝達將進駐北士科，北市府提前規畫周邊大眾運輸等交通配套。本報資料照片／記者許正宏攝影

北市府 北市 捷運

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