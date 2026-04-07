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新北護苗計畫 議員：安置給付偏低

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市護苗計畫是針對兒少保護個案照顧服務，圖為土城醫院兒科醫師陳力振（左）檢查護苗寶寶。圖／新北市社會局提供
新北市護苗計畫是針對兒少保護個案照顧服務，圖為土城醫院兒科醫師陳力振（左）檢查護苗寶寶。圖／新北市社會局提供

新北市推動「護苗計畫」，針對遭緊急安置的幼童，由合作保母提供二十四小時照顧。民代指，目前計畫給付標準偏低，一般兒童每月僅補助三萬四二○元，發展遲緩或身心障礙兒童每月三萬五○九○元，遠低市場行情的五萬四千餘元，更未納入奶粉、尿布、生活用品及年終獎金，導致保母投入意願低落，不易找到優質照顧者，「難保剴剴案不會再發生」。保母直言，光靠愛心是撐不下久的。

議員陳儀君說，一般家庭若自費將孩子送托，二十四小時全日加上假日，費用達五萬四千元，身障兒童另可申請補助，實際照顧費用更高，反觀護苗計畫的支付標準，與市場價格相差至少一萬五千元到二萬元，一般收托案還有一個月年終獎金。

緊急安置的孩子因特殊情況，不少人曾遭受疏忽、暴力，剛進入保母家時，情緒不穩、缺乏安全感，照顧難度遠高於一般托育，現行補助費用缺乏誘因。

一名長期承接護苗計畫的保母坦言，安置一般兒童每月只有三萬四百二十元，發展遲緩或身心障礙兒童約三萬五千元左右，有四到五成緊急安置孩子伴隨發展遲緩、語言或情緒障礙，孩子尚未正式取得診斷證明，只能以一般兒童標準給付。

保母表示，這筆錢必須負擔孩子二十四小時的照顧，除第一個月可申請採購生活用品費，之後的奶粉、尿布、衣物、日用品幾乎都由保母吸收。護苗計畫強調的是緊急短期安置，有孩子一待就是一年半，願意投入者多半是因為捨不得孩子，「不能永遠只靠愛心」。

社會局長李美珍表示，護苗計畫安置費用是依中央訂定標準給付，隨低收入戶補助標準逐年調整，市府對願意加入護苗計畫的保母非常感謝，對於補助費用，會評估是否有調整空間。

低收入戶 新北 愛心

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