圖資落差 檢測試挖降低破管風險

施工挖損地下管線事件頻傳，造成水資源流失。去年淡北道路工程基樁作業時，不慎鑽破自來水幹管，造成淡水區大規模停水，逾六萬戶停水超過七十二小時；今年二月新莊人行天橋工程也挖破管導致路面積水。水公司直言，歷史圖資與現況有落差，試挖是最可靠方式。

新北養工處統計，二○二三年至去年間管線挖損通報二二九件，今年一至三月增加廿五件，三年多來累計三一六件。

新北智慧道路管理中心在接獲管線挖損通報時，第一時間推播通知相關管線單位，並協助橫向聯繫，要求盡速到場處理、控制災損，也調閱周邊地下管線圖資供市府決策參考。

養工處說明，淡北道路及新莊人行天橋兩案挖損位置屬省道及市區道路路權範圍外，未納入道管中心圖資管理範疇，顯示現行智慧管理仍有適用範圍限制。

新莊人行天橋案施工前，自來水公司提供管線圖資，與道管中心資料交叉比對，依既有圖資進行放樣，並邀相關單位會勘，施工前也試挖確認管線位置，仍發生挖損情形，凸顯圖資與實際埋設位置存在落差。養工處說，將要求施工單位深層開挖前導入科學探測技術，搭配試挖驗證，完工後也須重新測量並更新圖資，提升管線定位準確度、降低施工風險。

自來水公司第十二區管理處長陳文龍表示，施工前管線單位會提供既有地下管線圖資並現場會勘，新莊案範圍內管線埋設約四十年，隨都市發展出現差異，增加施工判讀難度。圖資更新仍仰賴實際開挖確認，試挖是最可靠方式。

養工處長鄭立輝說，施工前會先調閱地下管線圖資，邀管線單位到場指認位置，確認無誤才開挖；施工過程也要求廠商提高警覺審慎作業。圖資與實際埋設位置常存在落差，圖資更新須仰賴管線單位在申請路證施工時「邊挖邊測量」，逐步修正資料精準度。

「管線挖損通常非單一原因造成。」議員黃心華主張，應強化透地雷達等探測技術，在工程標案中編列相關預算，施工前先檢測再開挖，降低意外風險。