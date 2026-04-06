淡水民權路驚現連環坑洞 公路局：先填補後全面修復

新北市淡水區民權路近日因連日降雨，路面出現多處坑洞且分布密集，短短數十公尺內即形成深淺不一的「連環坑洞」，機車騎士行經時頻頻急煞閃避，險象環生。交通部公路局北區養護工程分局景美工務段表示，已先行緊急填補，後續將針對狀況較差路段進行方正切割修復。

記者現場直擊，民權路往淡水方向、馬偕醫院淡水院區前路段，近期路面破損情形明顯惡化，破碎瀝青與砂石散落，形成多處連續凹陷坑洞。機車行經時不僅須緊急減速閃避，若未及時反應，車輪陷入坑洞還可能導致車身劇烈震動，影響行車安全。

新北市議員陳偉杰表示，民權路為淡水往返雙北的重要門戶，長期承受大型車輛通行壓力，加上近期氣候影響，導致路面品質不穩定。他指出，單點「補丁式」維修僅能暫時應急，難以根本解決問題，已要求相關單位除完成緊急處置外，應針對該路段進行全面檢視，評估地基是否受損或是否存在管線回填不實情形，必要時應安排整段銑鋪，提升整體道路品質。

陳偉杰強調，路平是基層建設中最基本且關鍵的一環，後續將持續追蹤翻修規畫，並在議會提出質詢，要求相關單位強化施工品質管理，以確保用路人行車安全，降低事故風險。

對此，公路局北區養護工程分局景美工務段長張建智表示，近期連續降雨確實造成路面坑洞增加，目前已要求廠商加強巡查，並優先以填補方式進行應急處理；後續將針對狀況較差位置，採方正切割修復方式加強整體路面品質，以提升耐久性與行車安全。

新北市淡水區民權路近日出現多處連續坑洞，路面破損嚴重，機車騎士行經頻頻減速閃避，影響行車安全。記者張策／攝影

新北市淡水區民權路近日出現多處連續坑洞，路面破損嚴重，機車騎士行經頻頻減速閃避，影響行車安全。記者張策／攝影