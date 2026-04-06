嗆審查委員一票否決初選資格挨告！ 賴苡任反揪一點反嗆造假

國民黨士林北投議員擬參選人賴苡任日前指控黨部資格審查委員陳啟宏，在資格審查時一票否決他的初選資格，更質疑其與同一選區對手黃子哲關係匪淺，陳發聲明喊告。賴卻質疑聲明與審查會議陳的簽名字跡不一樣，質疑有造假，呼籲陳先釐清真假，才有辦法回應。

陳啟宏事隔多日發布聲明表示，賴的指控均與事實不符，顯屬未經查證的不實指摘，嚴重誤導社會大眾，並且重大損害其人格、名譽、社會評價，令人難以接受，自己是依法擔任候選人提名資格審查小組委員，審查機制是由全體委員依據相關資料共同討論並形成決議，非任何個人能單獨決定，過程中也秉持中立、客觀，賴未經同意於公開平台揭露其姓名與聯絡資訊，嚴重侵害隱私權和個資保護權益，已蒐集相關證據，依法提告。

不過賴苡任稍早在臉書質疑，對比陳啓宏在「提名資格審查委員」與「聲明稿」的落款簽名，明顯不是同一人簽的，筆跡不一樣，質疑上月31日陳才剛簽完名，短短幾天、4月6日簽名就不一樣，合理懷疑「有一個簽名不是你親自簽的，那是哪一份呢？」要先釐清哪個是真、哪個是假。

賴強調，賴回應，尊重陳提告捍衛聲譽的決心，如同他也想捍衛自己聲譽的決心一樣，但要先釐清聲明與當天會議記錄聲明真假，假設資格審查表的簽名是有人偽造，那陳應去告那個偽造的人，倘若聲明稿是假的，那也沒必要回應聲明稿。