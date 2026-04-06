觀音聖誕侯友宜淡水龍山寺參香 盼國泰民安、重大建設順利

今為農曆二月十九觀世音菩薩聖誕，新北市長侯友宜前往淡水龍山寺參香祈福，並走訪十方學舍淡水北舍，分別致贈「慧日慈光」、「普濟群生」匾額，向觀世音菩薩祝壽，祈願國泰民安、新北平安。

侯友宜表示，觀世音菩薩聖誕是重要的民間信仰日子，他特別前往具有百年歷史的淡水龍山寺參拜，祈求國家風調雨順、人民安居樂業。他也感謝廟方長年投入公益慈善，關懷弱勢與提供清寒學生獎學金，讓社會更加溫暖，並祈願菩薩庇佑市民平安順遂。

隨後，侯友宜前往十方學舍參訪。該學舍由如乘法師創立，長期透過法會、禪修與講座等方式，提供民眾心靈支持與社區互助服務。如乘法師同時擔任新北市佛教會理事長，該會已連續15年每年捐款百萬元予市府，展現宗教團體對弱勢族群的關懷。

侯友宜指出，淡水龍山寺與十方學舍分別代表傳統文化底蘊與現代宗教關懷力量，是在地安定人心的重要場域。市府未來將持續與宗教團體合作，透過資源整合與文化推廣，讓信仰成為支持市民的重要力量，同時也祈求淡江大橋、淡北道路等重大交通建設順利推動，提升市民生活品質。

新北市民政局長林耀長表示，觀世音菩薩以慈悲救苦聞名，各地寺廟在聖誕日多舉辦法會與慶典活動，例如林口竹林山觀音寺舉行祝壽法會、板橋接雲寺準備平安素齋供民眾食福、中和南山觀音寺則透過誦經與供養儀式，提供信眾靜心祈福的場域，展現多元宗教文化樣貌。

新北市長侯友宜（前排左三）今於淡水龍山寺致贈「慧日慈光」匾額，祝賀觀世音菩薩聖誕。記者張策／攝影

新北市長侯友宜（前排左三）今參訪十方學舍淡水北舍，肯定宗教團體投入公益與心靈關懷。記者張策／攝影