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天燈故鄉3商圈十分一枝獨秀 平溪老街商店、菁桐四代雜貨店等待傳人

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市平溪區以天燈文化聞名海內外，圖為2026天溪天燈節在平溪國中施放主燈。聯合報資料照
新北市平溪區以天燈文化聞名海內外，圖為2026天溪天燈節在平溪國中施放主燈。聯合報資料照

新北市平溪老街的「鐵道熱腸」飄香30年，年過七旬的老闆娘游素真，現在仍要每天凌晨3點半到環南市場買雞肉，運到平溪做生意。因為兒女各有事業，她說，如果有人願意繼承衣缽，她願意傳授料理手法，讓客人能夠繼續吃得到。

主打天燈文化的平溪老街，曾是新北市名噪一時的老街之一，近年因為同屬平溪區的十分商圈興趣，平溪少了遊覽車團客，相對十分顯得冷清不少。游素真在平溪老街經營的「鐵道熱腸」，主打商品是雞排和香腸，靠著自家產品的口碑，仍有一定的客源。

開店卅年，在平溪出生成長的游素真，回顧平溪老街的市況變化，感觸頗深。她原本和丈夫郭進隆在中和南勢角擺攤，早上賣早餐，下午賣雞排。因為假日較沒生意，急著多賺點錢養小孩、繳房貸，兩人假日就上平溪，在陳父的麵店旁賣雞排，後來有個阿姨把店租給她，從此在平溪老街立足。

陳素真回憶，30年前在平溪老街開店，平日有在地人光顧，假日又有觀光客，生意很好做。因此除了夫妻兩人，還請了3名店員協助，不要讓客人等太久，一直到大約10年前，平溪觀光客才下滑。

陳素真和丈夫胼手胝足創業，養育一對兒女長大成長。10多年前丈夫過世時，她一度陷入人生低潮，停業兩個多月，隔了一段時間才重新振作起來。

「我的雞排都是我自己做的」，陳素真至今仍很自豪，每天凌晨3點半，她會到台北環南市場批發雞肉，以前是自己開車載上平溪，現在年紀大了，由雞肉盤商派車載她和雞肉上山，然後自己動手料理，再賣給客人，確保品質和口感。

陳素真說，現在的生意雖然比以前差一點，但每個月仍有近10萬元的利潤。只是兒女各有事業，不可能來接班。「做吃的」工時長，想學的人也一定要吃得了苦。為了讓舊雨新知仍能吃到她的雞排，她不會藏私，願意傳授自己的料理手法。

同在老街的「平溪天燈達人」老闆娘陳秀月，今年88歲，是老街最年長的經營者。早年政府發展「一鄉一特色」，平溪主攻天燈，剛退休的她便和丈夫蔡義雄商量，在老街的住家開店賣天燈，成了客人口中的「蔡媽媽」。

陳秀月說，十分商圈有十分瀑布、靜安吊橋等景點，更能吸引遊覽車團客，現在發展得比平溪商圈還要熱鬧。平溪老街生意在爆發新冠肺炎疫情後變得冷清，店面已少了不少。她平時自己看店，假日有兒女會幫忙，開店就是讓自己能接觸客人，保持頭腦清醒。

雖然不用再汲汲營營，擔心生意好壞，但陳秀月仍希望平溪能夠再繁榮起來，她說，如果政府能在觀音巖和孝子山間吊橋，或是整修百年「明治橋」，打造新景點，相信有助帶動平溪老街新一波觀光熱潮。

位在平溪區菁桐的「溫泉商店」，取名溫泉，並不是有溫泉，而是老闆叫李溫泉。溫泉商店是在地雜貨店，最早是李溫泉的曾祖父經營，後來由李父接手，交給李溫泉後，取名溫泉商店，成了當年社區營造的代表性商店。

李溫泉說，他的店真的是雜貨店，連桶裝瓦斯都賣，只是在煤礦沒落，社造風潮也漸消散，生意大不如前。他的兒子原本有承接桶裝瓦斯生意，後來拓展到淡水、瑞芳一帶，又把平溪的桶裝瓦斯生意交還給他，如果那天自己決定退休了，李家四代經營的雜貨店或許也就只能熄燈了。

天燈 老街 平溪

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