星期評論／雙北生活連動 好政策應合作

繼台北市長蔣萬安推出營養午餐免費後，新北市長侯友宜上周也宣布跟進，藍綠市長參選人都力挺，年底雙北選戰可預期將很激烈，各陣營提出的政策構想，從通勤、就學到公共服務等，只要對人民有利，也緊密結合雙北生活圈，雙北市府都該考慮共同推動，以造福人民為出發點。

北市人口約二百五十萬人，但日間人口數可突破三百萬，包含新北、基隆通勤族，新北緊鄰並環繞台北市，不少市民因房價考量選擇居住新北、工作台北，形成緊密的跨城生活模式，多數福利政策也大多同步，包含生生喝鮮乳、YouBike三十分鐘免費等。

北市前副市長李四川多次主導跨縣市政策，宣布投入新北市長選戰後，推出包含雙北共托、老舊公寓電梯補助等雙北生活圈政見，凸顯雙北人口結構與生活型態高度相似，政策具共通性。

雖然新北人口規模遠高於台北，政策推動預算與財政負擔自然更為沉重，但有好政策，隨時都能跟進。

例如營養午餐免費，侯友宜雖第一時間未跟進北市，但內部審慎評估後宣布跟進，不僅沒延遲，跟各縣市同步在八月卅一日起上路，侯友宜在兒童節前夕送上應景大禮，李四川、蘇巧慧也都表態支持。

雙北選戰激烈，藍綠白各陣營也都會拋出政策構想，雙北市府都不該因人、因顏色廢言，只要政策方向已有社會共識，就可主動研擬，甚至雙北攜手合作，讓市民及早受益，也是市府之責。