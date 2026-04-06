新北環保葬年年成長 再規畫增加寵物環保葬區

昨是清明節，新北市長侯友宜視察新店五城花園公墓清明祭祀情形，及即將完成的五城花園公墓環保葬區，推廣簡葬與節葬。民政局統計，環保葬在新北改制前僅約一千七百人次，隨著觀念普及，至今年三月成長破二萬人次，除現有金山、三芝、新店四十份三處葬區，五城花園公墓葬區會在本月完工後加入服務；市府也規畫在三峽生命紀念館設寵物環保葬區。

民政局長林耀長說，新北近三年納骨櫃位平均每年使用量約一萬三千二百個、祖先牌位約四千八百個，為滿足民眾安奉及祭祀需求，市府盤點既有空間增設櫃位，推動鶯歌、八里、淡水、五股及林口等五處納骨塔及環保葬區新建工程，二○二八年陸續完工後，可再提供約二十五萬四千一百個櫃位及五點二萬個牌位。

殯葬處長陳健民指出，今年陸續於新店五城花園公墓附設納骨塔，及樹林生命紀念館等公塔增設二萬個櫃位及四千三百個牌位，其中新店五城花園公墓櫃位使用率超過九成九十八，牌位已全數用罄，此次增櫃工程整修地下一樓閒置空間，增設三九三九個櫃位及六百六十個牌位，公墓旁同步增設二千五百個穴位的環保葬區，四月底前完工，提供家屬友善安奉與祭祀空間。

環保葬風氣上升，三芝櫻花生命園區從每周五固定一天服務，今年起擴大為周二至周六皆受理申請埋葬，今年一月至三月有九十二件，較去年同期增十三件，成⾧百分之十六。

侯友宜指出，新店五城花園公墓與納骨塔的改造，是活化既有殯葬設施空間，會持續盤點現有公墓與納骨設施，結合新建納骨塔與環保葬區，增加服務量能。