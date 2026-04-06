六、七樓集合宅公安申報 住戶喊修繕費難負擔

六、七層樓集合住宅納入公安申報範圍，該類建物常見缺失包括安全梯使用易燃材料裝修、防火門不符規定及外開防盜鐵門等。多數社區未成立管委會，需整合住戶完成改善後才能申報，民代及住戶憂，老舊公寓面臨修繕成本高與結構限制，老建物跟不上新法規。

六、七樓集合住宅納入建築物公共安全申報制度，新北工務局統計目前申報率百分之五十一點七，明年第二季起將對未申報案件開罰。

議員周勝考表示，制度用意是提升居住安全，他住的社區也接獲通知要求改善，目前以輔導為主，但屋齡逾四十年建物若須依新制改善，住戶自費負擔沉重。

板橋某社區財委林男說，該社區屋齡三十八年，近期接獲公安申報改善通知，部分住戶須拆除外開式防盜門，以符合逃生動線，「沒有防盜門，心裡多少會不安」，社區對此政策尚未形成共識，仍有不少人在觀望。

新北市建築師公會理事長汪俊男表示，公安申報是依據建築物原竣工圖與設計條件做檢查，目的是確認建物仍維持既有安全狀態，而非要求全面翻新或額外強化，政策方向仍屬合理。

建築師陳柏宗強調，公共安全是基本底線，相關規範是為確保住民緊急狀況下能順利避難，逃生通道不可因防盜需求被阻塞，建議透過更換合規門扇或加裝監視設備來兼顧安全。