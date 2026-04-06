工期一再延期 汐止貫穿國一地下道工程解約 新北重招標

新北市汐止區因中山高橫亙，南北向交通受阻。市府發包開鑿穿越中山高地下道，打造南北向交通大動脈，工程難度超乎預期，工期一延再延。目前工程進度約六成，市府以包商已無履約能力解約，將重擬標案，恐難如期在今年底完工。

汐止區早年因基隆河隔成南北兩大區塊，靠多座橋梁串連。中山高興建後，讓城際交通更便捷，卻也讓汐止南北向交通多一道障礙，兩側人車仰賴數座涵洞往來，其中最大的中興路涵洞，成為南北向交通動脈。

市府多年前規畫從中山高南側的同興路，往北挖地下道穿越中山高接北側的明峰街，做為汐止第二條南北交通道脈，化解中興路涵洞及周邊道路尖峰期塞車窘境，也有利於未來汐東線捷運通車後，中山高南北兩側民眾可走地下道搭捷運。

同興路穿越中山高連通明峰街全長二百九十公尺，第一期開挖地下道，先貫穿中山高地底接康寧街，第二期工程再施作平面道路通往明峰街。原本希望在市長侯友宜首屆任期完成，沒想到地下道施工波折多。

二○二○年十一月間地下道工程造成高速公路車道溢漿，衝擊國道交通。施工團隊變更工法，預算也增加，以採管冪鋼管推進時，又發現中油廢棄管線群，要協調中油移除，也檢討管冪推進高度與角度，工程再往後延。

侯友宜二○二四選總統失利後，回歸市政首個行程就是到同興路，聽取新工處簡報貫通中山高地下道進度。

新北新工處長簡必琦表示，該工程進度百分之五十九點三，施工廠商出現財務問題，已無繼續履約能力，上月底發文終止契約，將重新招標作業，預定五月底上網公告。

議員白珮茹表示，該工程對汐止交通非常重要，希望市府妥善研擬新標案，後續工程要加速推進。