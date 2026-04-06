南港生技園區聯外道若通車 恐車流大增 地方憂更塞

南港國家生技園區聯外道路將在下半年通車，屆時從南港車站車程五分鐘直達園區。地方憂帶來大量車潮，因聯外道路從隧道出來只能右轉，大量車流若在區域內繞形同「逛大街」恐造成塞車。北市交通局表示，將滾動檢討管制設施。

「居民期待又怕受傷害。」中研里長謝志勇說，聯外道路由忠孝東路、興中路口，往南銜接至研究院路一段一三０巷，這一端屬住宅型社區，若車流動線在住宅區繞，會造成交通影響，希望市府調整。停車需求也可能因車流增加，原本就不足的停車問題變一位難求，影響居民生活品質。

議員陳宥丞與里長等人到中研公園勘查，陳宥丞要求停管處承諾將「中研公園規畫地下停車場」納入評估，重新盤點停車供需；中研公園符合公園改造年限，若後續推動停車場興建，公園改造應一起併入考量。

北市交通局交工處表示，國家生技園區聯外道路是因應生技園區開發後交通需求，依行政院核定的計畫書，南洞口東側至研究院路部分路段採東往西單向通行，洞口北往南為禁左管制，如改為雙向，雖有助分流，但涉及停車管制及地區動線，正研擬相關方案，會滾動調整。

南港區近年發展快，議員李建昌觀察，南港雖有多處商場亮點，包括LaLaport、City link等，但從北捷昆陽站到南港展覽館一帶，入夜後街頭氛圍死寂，建議善用空中廊道設計燈光，打造觀光廊帶商機。

北市府回應，將跨局處擴大整體展演經濟效益，帶動南港商業發展，今年會因應賽事或北流展演人潮，推「Show Up台北」等派券活動；文化局八月底至九月初也有「潮台北」等活動。