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汐止建中山高地下道管冪推進受阻、包商財務難撐 南北交通動脈仍卡

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市政府發包開鑿地下道，連同中山高南北兩側的同興路和明峰街，目前進度約六成，但因包商已無履約能力。聯合報系資料照
新北市政府發包開鑿地下道，連同中山高南北兩側的同興路和明峰街，目前進度約六成，但因包商已無履約能力。聯合報系資料照

新北市政府發包在中山高下方興建地下道，打通汐止地區南北動脈，設計管冪推進工法施工，曾經引以為傲，無奈包商財務出狀況解約，管冪工程仍卡在中山高地底，這條能創造汐止地區重大交通交益的道路，無法如期在今年10月完工。

這項工程的全名是「汐止區新社后橋園道段道路北延穿越高速公路至明峰街路段新闢道路工程」，全長290公尺，2020年2月26日舉辦開工典禮，同年3月1日動工。

為了確保推進與開挖過程中，高速公路能正常營運，新工處在工程施作初期指出，在設計階段就提出完整監測計畫，配合鄰近區域地盤改良與其他開挖面補強作為。主要工項包含管冪段施工、地質改良施工、連續壁工作井工程、監測系統計畫執行、既有擋土牆保護施工、代辦管線工程、民生汐止線捷運共構基礎施工等。

雖然做足準備工作，但在2020年11月間仍發生高速公路車道溢漿，衝擊國道交通。施工團隊重新設計地質改量方案，從均質改良變成上方低壓、下方高壓方式，以求更加確保中山高交通安全。因為變更工法，預算增加到15.7億元。

2024總統大選落幕，角逐大位失利的新北市長侯友宜「復工」，視察市政建設的第一站，就是到同興路聽取簡報，了解工程進度。

新工處當時簡報，貫穿中山高地下道工程採管冪鋼管推進，既要確保順利開挖，又要有足夠支撐應力，維持國道行車安全及舒適，工程難度高。施工程中因發現中油廢棄管線群，除協調中油移除外，也要檢討管冪推進高度與角度。

管冪工法推進第1根基準管時，工程團隊還發現地底混雜很多高速公路拓寬工程遺留下來鋼軌、鋼絲等物品，造成機具受損，延誤工期，團隊研究後，將改從後方以人工推進排除障礙物，再與前方機具管推會合，加快工程速度，預估去年底完工。

近年公共工程面臨缺工困境，貫穿中山高地下道以人力推進，進度比預期更慢，完工日期再往後延到今年10月。如今因為包商財務撐不下去，最後以中止合約收場，讓這項攸關汐止交通的重大建設，完工日期可能還再往後延。

新北市政府發包開鑿地下道，連同中山高南北兩側的同興路和明峰街，目前進度約六成，但因包商已無履約能力。聯合報系資料照
新北市政府發包開鑿地下道，連同中山高南北兩側的同興路和明峰街，目前進度約六成，但因包商已無履約能力。聯合報系資料照

新北市政府發包開鑿地下道，連同中山高南北兩側的同興路和明峰街，目前進度約六成，但因包商已無履約能力。聯合報系資料照
新北市政府發包開鑿地下道，連同中山高南北兩側的同興路和明峰街，目前進度約六成，但因包商已無履約能力。聯合報系資料照

新北市政府發包開鑿地下道，連同中山高南北兩側的同興路和明峰街，目前進度約六成，但因包商已無履約能力。聯合報系資料照
新北市政府發包開鑿地下道，連同中山高南北兩側的同興路和明峰街，目前進度約六成，但因包商已無履約能力。聯合報系資料照

高速公路 汐止 新北

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