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汐止同興路地下道貫穿國一接明峰街 包商無履約能力市府5月重招標

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市政府發包開鑿地下道，連同中山高南北兩側的同興路和明峰街，目前進度約六成，但因包商已無履約能力，上月解約後著手重擬標案，預計5月間上網公告。聯合報系資料照
新北市政府發包開鑿地下道，連同中山高南北兩側的同興路和明峰街，目前進度約六成，但因包商已無履約能力，上月解約後著手重擬標案，預計5月間上網公告。聯合報系資料照

新北市汐止區因中山高橫亙，南北向交通受阻。市府發包開鑿穿越中山高地下道，打造南北向交通大動脈，工程難度超乎預期，工期一延再延。目前工程進度約六成，市府又以包商已無履約能力解約，著手重擬標案，恐難如期在今年底完工。

新北市汐止區早年因基隆河隔成南北兩大區塊，靠著興建多座橋樑串連。中山高興建後，國道讓城際交通更便捷，但也讓汐止南北向交通，又多了一道障礙，兩側人車靠數座涵洞往來，其中最大的中興路涵洞，成為南北向交通動脈。

市府藉著推動開闢汐東線捷運落墩，拓寬中山高南側的福德三路和吉林街，未來捷運軌道回再沿同興路往南，經大同路通往汐科，再接新台五路前往汐止區公所。

市府多年前規畫從中山高南側的同興路，往北挖地下道穿越中山高接北側的明峰街，做為汐止地區第2條南北交通道脈，化解中興路涵洞及周邊道路，交通尖峰時段常大塞車的窘境，也有利未來汐東線捷運通車道，中山高南北兩側民眾可走地下道搭乘捷運。

同興路穿越中山高連通明峰街全長290公尺，第1期開挖地下道，先貫穿中山高地底接康寧街，第2期工程再施作平面道路通往明峰街。市府原本希望在新北市長侯友宜首屆任期完成，沒想到地下道施工狀況多受阻。

2020年11月間地下道工程造成高速公路車道溢漿，衝擊國道交通。施工團隊變更工法，預算為此增加，以採管冪鋼管推進時，又發現中油廢棄管線群，要協調中油移除，也要檢討管冪推進高度與角度，工程再往後延。

侯友宜參加2024總統大選失利後，回歸市政第一個行程就是到同興路，聽取新建工程處簡報貫通中山高地下道進度。

新工處當時說，施工團隊施作第1根基準管推進時，就發現地底混雜很多高速公路拓寬工程遺留下來的鋼軌、鋼絲等物品，造成機具受損，被迫改以人工推進排除障礙物，再與前方機具管推會合，預估去年底完工，最後跳票。

新北市新建工程處長簡必琦說，這項工程目前的施工進度是59.3%，現在因為施工廠商出現財務問題，已無繼續履約能力，所以新工處3月26日發文終止契約，並著手辦理重新招標作業，預定5月底上網公告。

新北市議員白珮茹表示，這條地下道工程對汐止的交通實在太重要了，工程遭遇困難造成延宕，包商無力再施工也已成事實。國內先前有「土方之亂」，衝擊公共工程，現在中東發生戰爭，又多了不確定因素，希望市府妥善研擬新標案，順利招標，完成後續工程。

新北市政府發包開鑿地下道，連同中山高南北兩側的同興路和明峰街，目前進度約六成，但因包商已無履約能力，上月解約後著手重擬標案，預計5月間上網公告。聯合報系資料照
新北市政府發包開鑿地下道，連同中山高南北兩側的同興路和明峰街，目前進度約六成，但因包商已無履約能力，上月解約後著手重擬標案，預計5月間上網公告。聯合報系資料照

新北市政府發包開鑿地下道，連同中山高南北兩側的同興路和明峰街，目前進度約六成，但因包商已無履約能力，上月解約後著手重擬標案，預計5月間上網公告。聯合報系資料照
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新北市政府發包開鑿地下道，連同中山高南北兩側的同興路和明峰街，目前進度約六成，但因包商已無履約能力，上月解約後著手重擬標案，預計5月間上網公告。聯合報系資料照
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新北 捷運 涵洞

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