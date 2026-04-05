快訊

喬任梁猝逝10年細節曝光！失眠20天、身體僵硬 父母痛喊：太晚發現

0406-0412「血型＋生肖」財運TOP5出爐！冠軍組合一鳴驚人、賺最兇 機會來了擋不住

女乘客掌摑虎航空服員 工會籲公司提保護措施、宣示拒載機上暴力乘客

聽新聞
0:00 / 0:00

南港商機熱...街頭天黑卻死寂一片 盼空橋帶動觀光廊帶

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
議員李建昌認為，目前南港的人潮都在百貨公司的美食街、商場內，外面街道死寂一片，只要北流沒有活動，捷運昆陽站往北流、展覽館方向戶外根本漆黑一片，建議北市府應該將民間資源串連起來，如南港展覽館的空中廊道串連到南港機廠社宅。記者林麗玉／攝影
議員李建昌認為，目前南港的人潮都在百貨公司的美食街、商場內，外面街道死寂一片，只要北流沒有活動，捷運昆陽站往北流、展覽館方向戶外根本漆黑一片，建議北市府應該將民間資源串連起來，如南港展覽館的空中廊道串連到南港機廠社宅。記者林麗玉／攝影

北市東區門戶南港儘管已多處商場亮點，包括LaLaport、City link等，但北捷昆陽站、北流到南港展覽館，有議員質疑只要傍晚5、6點後天黑，南港展覽館到忠孝東路7、8段街頭就烏漆麻黑。建議市府善用空中廊道設計燈光，打造南港觀光廊帶商機。

北市議員李建昌說，目前南港的人潮都在百貨公司的美食街、商場內，外面街道死寂一片，只要北流沒有活動，捷運昆陽站往北流、展覽館方向戶外根本漆黑一片，建議北市府應該將民間資源串連起來，如南港展覽館的空中廊道串連到南港機廠社宅。

李建昌說，南港的空中廊道應該要有前瞻性設計，仿效高雄用燈光秀營造商圈氛圍，空中廊道不應僅是硬體，也需要有燈光設計。他建議南港車站只要遇到節慶如耶誕節前設置大型耶誕燈飾，一路從昆陽站到南港展覽館，將整個燈光廊道串連，以讓南港觀光商機活絡。

北市府表示，將專案列管南港車站西側的南港人行立體連通道，這也是台北市繼信義計畫區之後，北市另一個人行立體連通系統，將跨局處擴大整體展演經濟效益，盼帶動南港區周邊商業發展。

商業處表示，今年度會因應賽事或展演人潮，除大巨蛋外擴大結合小巨蛋、北流及北藝場館招募周邊商圈、夜市及市場特約店攤，擇選6場次合適賽事或展演，推出「Show Up台北」派券活動，引導民眾至本市消費遊逛，提振商圈發展。

北流場館部分，商業處表示，市府也預計結合文化局8月22日至9月6日辦理的「潮台北」系列活動，規畫舉辦串聯活動，後續也將與文化局進一步研商具體合作內容及執行，跨局處擴大整體展演經濟效益，並帶動南港區周邊商業發展。

議員李建昌認為，目前南港的人潮都在百貨公司的美食街、商場內，外面街道死寂一片，只要北流沒有活動，捷運昆陽站往北流、展覽館方向戶外根本漆黑一片，建議北市府應該將民間資源串連起來，如南港展覽館的空中廊道串連到南港機廠社宅。記者林麗玉／攝影
議員李建昌認為，目前南港的人潮都在百貨公司的美食街、商場內，外面街道死寂一片，只要北流沒有活動，捷運昆陽站往北流、展覽館方向戶外根本漆黑一片，建議北市府應該將民間資源串連起來，如南港展覽館的空中廊道串連到南港機廠社宅。記者林麗玉／攝影

北市 北市府 觀光

延伸閱讀

台南運河通航百年 市府重塑水岸風貌 推「百年好河」活動

土方無處去 北市呼籲中央 不要把責任推給地方

「輝達傳聞地」確定沒遺址 占地6公頃圓山會展中心開發露曙光

交通難題 台中水湳蓋超巨蛋 藍綠都質疑

相關新聞

汐止同興路地下道貫穿國一接明峰街 包商無履約能力市府5月重招標

新北市汐止區因中山高橫亙，南北向交通受阻。市府發包開鑿穿越中山高地下道，打造南北向交通大動脈，工程難度超乎預期，工期一延再延。目前工程進度約六成，市府又以包商已無履約能力解約，著手重擬標案，恐難如期在今年底完工。

天燈故鄉3商圈十分一枝獨秀 平溪老街商店、菁桐四代雜貨店等待傳人

新北市平溪老街的「鐵道熱腸」飄香30年，年過七旬的老闆娘游素真，現在仍要每天凌晨3點半到環南市場買雞肉，運到平溪做生意。因為兒女各有事業，她說，如果有人願意繼承衣缽，她願意傳授料理手法，讓客人能夠繼續吃得到。

南港生技園區聯外道若通車 恐車流大增 地方憂更塞

南港國家生技園區聯外道路將在下半年通車，屆時從南港車站車程五分鐘直達園區。地方憂帶來大量車潮，因聯外道路從隧道出來只能右轉，大量車流若在區域內繞形同「逛大街」恐造成塞車。北市交通局表示，將滾動檢討管制設施。

包商一再延期 汐止貫穿國一地下道工程解約 新北重招標

新北市汐止區因中山高橫亙，南北向交通受阻。市府發包開鑿穿越中山高地下道，打造南北向交通大動脈，工程難度超乎預期，工期一延再延。目前工程進度約六成，市府以包商已無履約能力解約，將重擬標案，恐難如期在今年底完工。

新北環保葬年年成長 再規畫增加寵物環保葬區

昨是清明節，新北市長侯友宜視察新店五城花園公墓清明祭祀情形，及即將完成的五城花園公墓環保葬區，推廣簡葬與節葬。民政局統計，環保葬在新北改制前僅約一千七百人次，隨著觀念普及，至今年三月成長破二萬人次，除現有金山、三芝、新店四十份三處葬區，五城花園公墓葬區會在本月完工後加入服務；市府也規畫在三峽生命紀念館設寵物環保葬區。

六、七樓集合宅公安申報 住戶喊修繕費難負擔

六、七層樓集合住宅納入公安申報範圍，該類建物常見缺失包括安全梯使用易燃材料裝修、防火門不符規定及外開防盜鐵門等。多數社區未成立管委會，需整合住戶完成改善後才能申報，民代及住戶憂，老舊公寓面臨修繕成本高與結構限制，老建物跟不上新法規。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。