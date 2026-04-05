南港商機熱...街頭天黑卻死寂一片 盼空橋帶動觀光廊帶

北市東區門戶南港儘管已多處商場亮點，包括LaLaport、City link等，但北捷昆陽站、北流到南港展覽館，有議員質疑只要傍晚5、6點後天黑，南港展覽館到忠孝東路7、8段街頭就烏漆麻黑。建議市府善用空中廊道設計燈光，打造南港觀光廊帶商機。

北市議員李建昌說，目前南港的人潮都在百貨公司的美食街、商場內，外面街道死寂一片，只要北流沒有活動，捷運昆陽站往北流、展覽館方向戶外根本漆黑一片，建議北市府應該將民間資源串連起來，如南港展覽館的空中廊道串連到南港機廠社宅。

李建昌說，南港的空中廊道應該要有前瞻性設計，仿效高雄用燈光秀營造商圈氛圍，空中廊道不應僅是硬體，也需要有燈光設計。他建議南港車站只要遇到節慶如耶誕節前設置大型耶誕燈飾，一路從昆陽站到南港展覽館，將整個燈光廊道串連，以讓南港觀光商機活絡。

北市府表示，將專案列管南港車站西側的南港人行立體連通道，這也是台北市繼信義計畫區之後，北市另一個人行立體連通系統，將跨局處擴大整體展演經濟效益，盼帶動南港區周邊商業發展。

商業處表示，今年度會因應賽事或展演人潮，除大巨蛋外擴大結合小巨蛋、北流及北藝場館招募周邊商圈、夜市及市場特約店攤，擇選6場次合適賽事或展演，推出「Show Up台北」派券活動，引導民眾至本市消費遊逛，提振商圈發展。

北流場館部分，商業處表示，市府也預計結合文化局8月22日至9月6日辦理的「潮台北」系列活動，規畫舉辦串聯活動，後續也將與文化局進一步研商具體合作內容及執行，跨局處擴大整體展演經濟效益，並帶動南港區周邊商業發展。