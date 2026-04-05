迪化街米行老宅 北市核定為歷史建築

以米業起家的五股吳家在台北市迪化街一段二百七十號曾創立「和豐商行」，家族雖然隨著時代退出市場，但商行的二層樓磚木造建築為日治前期興建，見證台灣米業發展歷程和二戰後期歷史，為傳統閩南式店屋，北市文化局文資審議後，核定為歷史建築。

負責該案的呂大吉建築師事務所表示，建物歷史可以追溯到以米業起家的五股吳家，吳家根源為福建省泉州府安溪縣，約在一八二○年祖先吳存渡台，定居於現在的樹林柑園，而吳愚與弟弟吳金鼻遷至現在泰山區，吳家自此以米業起家，而同為歷史建築的新北市五股守讓堂，正是吳家起家厝。

隨後，吳愚其子創立和豐商行，就坐落於該建築，商行以大稻埕為據點，專注本島消費米市場。

文化局表示，建物總面積達二九八點四七平方公尺，建物首見登記於一九二五年，是日治前期興建的二層樓磚木造建築，建物格局為一坎二落一過水，屋面為傳統閩南式店屋。建物的正立面為四柱三窗仿洋樓式建築，女兒牆及柱頭的泥塑，均能展現當時特色，且正面窗台之下有出拱（牛腿），受西式作法影響，在迪化街為少例。