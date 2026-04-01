新北塔寮坑二號抽水站試抽至5月中 水利局：不影響防洪

新北市水利局為驗證抽水站自動化與遠距操控功能，將於4月2日上午8時起至5月15日下午5時，辦理「塔寮坑溪流域抽水站建置自動化維修改善工程」試抽作業。水利局強調，試抽期間不影響防洪操作，並將全程監控水情，降低對水質與周邊環境的影響。

水利局表示，此次作業主要針對塔寮坑二號抽水站進行蓄水試抽，確認自動控制系統建置完成後，各抽水機組能依設定機制正常啟動與停止運轉，確保整體系統運作符合預期。

據了解，塔寮坑二號抽水站設有5台抽水機組，總抽排能力每秒可達69立方公尺，為區域防洪重要設施之一。透過此次測試，將進一步提升抽水站運作效率與應變能力。

水利局指出，試抽期間將派員持續監看塔寮坑溪水位及堤外排水情形，並視現場狀況即時調整操作，以確保作業安全與系統穩定。另提醒民眾，試抽過程可能短暫出現異味或水色變化等情形，屬正常現象，敬請見諒。