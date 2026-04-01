快訊

確定要漲了！國籍航空7日起調漲機票燃油附加費 長短程增加費用曝光

補教搶師／付出收穫不成正比 學校已非師培生唯一選擇

毀滅式報復！伊朗4月1日起將攻擊輝達、蘋果等18家公司在中東的設施

聽新聞
0:00 / 0:00

新北塔寮坑二號抽水站試抽至5月中 水利局：不影響防洪

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
塔寮坑二號抽水站蓄水測試。圖／新北市水利局提供
塔寮坑二號抽水站蓄水測試。圖／新北市水利局提供

新北市水利局為驗證抽水站自動化與遠距操控功能，將於4月2日上午8時起至5月15日下午5時，辦理「塔寮坑溪流域抽水站建置自動化維修改善工程」試抽作業。水利局強調，試抽期間不影響防洪操作，並將全程監控水情，降低對水質與周邊環境的影響。

水利局表示，此次作業主要針對塔寮坑二號抽水站進行蓄水試抽，確認自動控制系統建置完成後，各抽水機組能依設定機制正常啟動與停止運轉，確保整體系統運作符合預期。

據了解，塔寮坑二號抽水站設有5台抽水機組，總抽排能力每秒可達69立方公尺，為區域防洪重要設施之一。透過此次測試，將進一步提升抽水站運作效率與應變能力。

水利局指出，試抽期間將派員持續監看塔寮坑溪水位及堤外排水情形，並視現場狀況即時調整操作，以確保作業安全與系統穩定。另提醒民眾，試抽過程可能短暫出現異味或水色變化等情形，屬正常現象，敬請見諒。

抽水站人員進行試抽前檢查。圖／新北市水利局提供
抽水站人員進行試抽前檢查。圖／新北市水利局提供

延伸閱讀

台鐵跳電未即時檢修致誤點2萬分鐘 3員工恐記申誡共5支

五股防洪 二重疏洪道左岸加高完工

拚去化！台南六塊寮土方轉填永康 雲林續清11萬噸堆置垃圾

冬雨太少！嘉義水情告急 跨區調度支援

相關新聞

換用民間自提BOT？新北小巨蛋3度流標 體育局擬改招商策略

新北市府推動板橋第二運動場改建為「新北小巨蛋」，日前第三度招商再度流標。體育局分析流標主因在於整體大環境不佳，加上近年原物料價格大幅上漲，營建成本攀升，導致業者投資趨於保守，市府擬從原本由政府先行設定開發方向的ＢＯＴ模式，思考「民間自提ＢＯＴ」等多元促參形式。民代認為應調整規畫方向，盡速找到解決方法。

招商命運多舛？訂30細部指標 新北大巨蛋選址年中公布

新北小巨蛋招商命運多舛，外界憂心選址中的大巨蛋會面臨相同困境。新北體育局指出，已依循既定政策方向，進一步訂定更細緻的評估卅項指標作為選址依據，將在今年年中公布最終地點。

新北小巨蛋3度流標 體育局擬改招商策略

新北市推動板橋第二運動場改建為「新北小巨蛋」，日前第三度招商時間截止，再度流標。新北市體育局長洪玉玲表示，分析主要是大環境影響，廠商投資趨於保守，市府擬調整開發策略，可能從原本政策性BOT模式，再討論民間自提BOT或BOT＋ROT等多元促參方式，以最有利方式，提升投資彈性與誘因。

北市社宅沒窗簾 住戶吐槽不如民間出租房、盼設為標配

北市五十二處社宅約一點二萬戶，提供衛浴、系統廚具、熱水器、燈具、衣櫃及鞋櫃等，但沒有冷氣、冰箱，甚至窗簾也要自行訂製，動輒上萬，住戶說，至少窗簾要是標配，否則退租無法帶走，也成無謂浪費，住都中心說，早期是標配，基於個人喜好差異、衛生清潔等因而取消提供。

送大禮！蔣萬安宣布5大新政 率先全國「二胎公托、準公托全免費」

台北市長蔣萬安下午視察大安托嬰中心並一次宣布5項育兒友善新政，除了「校校有公托」量能增加，也宣布全國最高的托育補助，以及全國首創「第二胎公托及準公托免費」。

新北 智慧城市 全齡共享

新北市長侯友宜上任以來，積極落實「安居樂業」理念，從青年築夢、招商引資、智慧城市治理、交通建設等多管齊下，打造全齡都能安身立命的幸福城市。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。