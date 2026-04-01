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新北小巨蛋3度流標 體育局擬改招商策略

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市推動板橋第二運動場改建為「新北小巨蛋」，日前第三度招商時間截止，再度流標。記者葉德正／攝影
新北市推動板橋第二運動場改建為「新北小巨蛋」，日前第三度招商時間截止，再度流標。記者葉德正／攝影

新北市推動板橋第二運動場改建為「新北小巨蛋」，日前第三度招商時間截止，再度流標。新北市體育局長洪玉玲表示，分析主要是大環境影響，廠商投資趨於保守，市府擬調整開發策略，可能從原本政策性BOT模式，再討論民間自提BOT或BOT＋ROT等多元促參方式，以最有利方式，提升投資彈性與誘因。

板橋第二運動場面積約4.55公頃，緊鄰新板特區、府中商圈，現有標準跑道、社福大樓與板橋體育館，市府本要透過ROT方式重新整修經營，但廠商意願不高，經過評估後，改採BOT重建室內多元運動場館，可辦籃球、羽網球及技擊類比賽。

案件前年首度上網公告，但第一次唯一投標廠商台灣人壽因投資計畫書未達標，不予選出最優申請人；市府第二次招商文件納入台北大巨蛋經驗修改契約細節，包括每年體育活動需占總場次5成以上、需配合市府停班課、優先提供市府空間等；第三次招商改為主場球隊有比賽需要要全面配合，確保主場球隊使用權等，該案去年11月上網，上周截止投標，最終仍無廠商投標。

洪玉玲指出，分析流標主因在於整體大環境不佳，加上近年原物料價格大幅上漲，營建成本攀升，導致業者投資趨於保守，影響參與意願。

洪玉玲表示，目前新北小巨蛋採行的政策BOT，由政府先行設定開發方向與內容，可能影響廠商意願，市府將檢討促參模式，朝向增加彈性方向調整，如「民間自提BOT」開放廠商依基地條件自行提出開發構想，只要符合體育場用地規範，即可規畫場館型態及附屬設施配置，或是「BOT＋ROT」結合新建與既有設施整建活化，透過多元合作方式，提升整體開發效益。

體育局強調，後續將盤點各項促參機制，評估最有利的推動方式，待確定方案後重新公告招商。

新北市議員周勝考指出，目前新北小巨蛋規畫以演唱會、籃球等綜合性室內場館為主，其實與台北小巨蛋高度重疊，在商業條件不如台北市的情況下，對民間投資吸引力有限，新北市若未來仍規畫興建「大巨蛋」，則現階段的小巨蛋更應尋找差異化定位，避免市場重疊、分散效益。

「要做就要做大市場」周勝考建議，可參考新竹市立棒球場或桃園棒球場等模式，將板橋小巨蛋朝「市區型棒球場」方向規畫，結合新板特區、府中商圈既有商業量能，整體開發可行性將大幅提高。

新北市議員山田摩衣表示，新北小巨蛋三度流標，代表市府規畫的BOT方案條件不佳，跟板橋醫療園區BOT案一樣招商不順利，讓板橋市民情何以堪，希望市府能盡速找到解決方法。

大巨蛋 小巨蛋 板橋

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