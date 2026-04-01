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招商命運多舛？訂30細部指標 新北大巨蛋選址年中公布

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北大巨蛋選址作業，將在樹林機五與淡水淡海新市鎮兩處擇一，模擬圖。圖／新北市城鄉局提供
新北大巨蛋選址作業，將在樹林機五與淡水淡海新市鎮兩處擇一，模擬圖。圖／新北市城鄉局提供

新北小巨蛋招商命運多舛，外界憂心選址中的大巨蛋會面臨相同困境。新北體育局指出，已依循既定政策方向，進一步訂定更細緻的評估卅項指標作為選址依據，將在今年年中公布最終地點。

新北大巨蛋選址作業，將在樹林機五與淡水淡海新市鎮兩處則一，體育局指出，大巨蛋選址，已經召開多次委員會，目前選址指標涵蓋五大面向、約卅項細部指標，從基地條件、交通條件到永續發展等面向進行綜合評估，力求選出最具發展潛力與可行性的地點。

在基地條件方面，將檢視內外部環境因素，包括開發面積、地質地形、淹水潛勢風險、氣候適宜性，以及基礎設施布建與防救災系統覆蓋程度等，確保場址安全性與開發可行性。

交通條件則著重於公路與大眾運輸系統整合，評估聯外道路動線、停車供給量能、大眾運輸可達性與轉運便利性，提升未來大型活動期間的人流疏運能力。

而在永續發展面向，體育局也將納入市場支持度及周邊服務支援條件，包括生活圈消費量能、潛在場館使用需求、旅宿供給，以及運動與遊憩資源聚集程度，評估場館長期營運效益。

體育局強調，目前大巨蛋仍處於選址評估階段，待地點確定後，才會進入都市計畫相關程序，不會受到目前大環境氛圍影響，整體作業將持續推進，力拚如期於今年中公布選址結果。

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