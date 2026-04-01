換用民間自提BOT？新北小巨蛋3度流標 體育局擬改招商策略

新北市府推動板橋第二運動場改建為「新北小巨蛋」，日前第三度招商再度流標。體育局分析流標主因在於整體大環境不佳，加上近年原物料價格大幅上漲，營建成本攀升，導致業者投資趨於保守，市府擬從原本由政府先行設定開發方向的ＢＯＴ模式，思考「民間自提ＢＯＴ」等多元促參形式。民代認為應調整規畫方向，盡速找到解決方法。

板橋第二運動場面積約四點五五公頃，緊鄰新板特區、府中商圈，現有標準跑道、社福大樓與板橋體育館，原採ＢＯＴ重建室內多元運動場館，可辦籃球、羽網球及技擊類比賽。第三次招商改為主場球隊有比賽需要要全面配合，確保主場球隊使用權等，去年十一月上網，上周截止投標，仍無廠商投標。

體育局長洪玉玲指出，ＢＯＴ由政府先行設定開發方向與內容，可能影響廠商意願，市府將檢討促參模式，朝向增加彈性方向調整，如「民間自提ＢＯＴ」開放廠商依基地條件自行提出開發構想，只要符合體育場用地規範，即可規畫場館型態及附屬設施配置，或是「ＢＯＴ＋ＲＯＴ」結合新建與既有設施整建活化，透過多元合作方式，提升開發效益。體育局後續將盤點各項促參機制，評估最有利推動方式，待確定方案後重新公告招商。

市議員周勝考指出，新北小巨蛋規畫以演唱會、籃球等綜合性室內場館為主，與台北小巨蛋高度重疊，新北未來規畫「大巨蛋」，小巨蛋應差異化定位，建議參考新竹市立棒球場或桃園棒球場朝「市區型棒球場」方向規畫，結合新板特區、府中商圈既有商業量能，整體開發可行性將大幅提高。

市議員山田摩衣表示，三度流標代表市府規畫的ＢＯＴ方案條件不佳，跟板橋醫療園區ＢＯＴ案一樣招商不順利，希望市府能盡速找到解決方法。