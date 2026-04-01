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看見幸福台灣／國泰人壽 啟動旅遊創生 守護海女文化

經濟日報／ 記者洪佩玲／新北報導
國泰人壽攜手國立臺灣海洋大學USR團隊與新北市卯澳社區發展協會，啟動「卯澳ESG旅遊創生計畫」。國泰人壽／提供
國泰人壽攜手國立臺灣海洋大學USR團隊與新北市卯澳社區發展協會，啟動「卯澳ESG旅遊創生計畫」。國泰人壽／提供

國泰人壽長期投入永續發展，此次以「人本生根」為出發點，攜手國立臺灣海洋大學USR團隊與新北市卯澳社區發展協會，啟動「卯澳ESG旅遊創生計畫」，以實際行動守護台灣珍貴的海女文化，並為貢寮地方注入新活力。

這座位於新北市貢寮區福連里的古老漁港，位於台灣東北角，面向東方太平洋，是迎接曙光的地方，古人認為這裡在卯時就能見到陽光灑落灣澳，故稱卯澳，其不同於商業化嚴重的觀光景點，以平淡嫻靜氛圍，守護著珍貴的海女文化。

「這群與海共生的職人海女，都是為了生活所趨。」卯澳漁村社區發展協會理事長吳享蓉提到，目前卯澳及馬崗漁村海女人數僅剩十餘人，年紀最大85歲，最年輕大概50幾歲。

不同於一般漁業捕撈，海女們戴著自製的面鏡與簡單裝備，徒手潛入潮間帶或卯澳灣採集石花菜，剛採上岸的石花菜是深紫色的，必須經過反覆淡水清洗及繁瑣「七曝七曬」工序，直到褪成淡黃色，才能熬煮出膠質，製成石花凍（又稱海燕窩）。

「國泰人壽的加入，讓我們能補齊地方發展資源缺口，將企業ESG思維帶入地方場域。」帶領海洋大學USR團隊在卯澳、馬崗等漁村長期進行文史田野紀錄與生態調查的海洋大學應用經濟所教授兼所長蕭堯仁談到，此次跟國泰人壽合作，意味著團隊從「單打獨鬥」到「企業與地方價值共創」。

蕭堯仁表示，此計畫讓師生看見學術如何落實社會實踐，也讓居民重新看見海女文化的價值。過往海女有些從11或12歲開始學潛水，為維持家計，潛到水深二至五公尺的海中採集，膝蓋及耳朵在長期高壓下產生後遺症，及所存在的作業風險，有些海女會在下水前將金紙放在岸邊，祈求下水採集能順利平安。

吳享蓉提到，此次活動結合海女浮潛、潮間帶生態觀察、石花菜DIY生活體驗、海女深度交流及社區導覽等多元活動，帶領不同年齡層的同仁與眷屬走入社區、體驗海女文化。

蕭堯仁表示，這次從親子活動到實習生計畫的設計，不只是「海洋文化推廣」，更是在重建文化傳承的路徑，從在地社區到學校，連結企業到社會。

貢寮 國泰人壽 生態

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