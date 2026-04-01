看見幸福台灣／新北市長侯友宜 挺青年勇敢追夢

讓每位市民在新北安居樂業，是市府團隊始終不變的承諾。新北市長侯友宜說，幸福，不只體現在數字，更是每個孩子的笑容、每位長者的安心，以及青年追夢的勇氣。

侯友宜指出，為迎接新生命到來，減輕家庭負擔，將生育獎勵金提升至第一胎4萬元、第二胎4.5萬元、第三胎以上5萬元，同時增加好孕專車趟次與費用、擴大使用範圍；首創「好孕補助三連發」，補助凍卵最高7萬元、解凍卵3萬元；全市設置130家公共托育中心，打造平價優質的托育環境，讓新手爸媽安心打拚、放心育兒。

面對高齡化社會，新北率先成立高齡長期照顧處，整合長照資源為單一窗口，設置127家日照中心、5,500處失智守護站，以及25處與社區結合的有FU長照站，讓照顧走進日常。29個行政區設有1,061處銀髮族共餐點，累積超過千萬人次參與，也將敬老卡點數提高至600點，擴大使用範圍，開放搭乘國道客運、國民運動中心及市立聯合醫院與29區衛生所使用，讓長輩在地安養。

提升教育品質是對孩子最重要的投資。今年2月開學日便啟動「新北鮮奶幸福周」，讓學童獲得充分的營養補給，並全面更新課桌椅與飲水設備；打造254座全齡化公園與共融遊戲場，讓孩子快樂成長。

交通建設也持續推進，三鶯線今年即將完工通車，並持續推動萬大中和線、環狀線南北環、土城樹林線、汐止東湖線，完善新北捷運路網。淡江大橋預計今年5月通車，縮短淡水八里通勤時間。同時，新北推動多元社宅政策，已興辦4.1萬戶社宅、11.7萬戶租金補貼及4.5萬戶包租代管，總計20.3萬戶。

為打造全民運動城市，已設置16座國民運動中心。此外，新北美術館開館後吸引超過163萬參觀人次，為城市注入嶄新的藝文氣息。

為讓青年的夢想在新北扎根，打造十座創業基地，協助青年積累創業能量。針對18至29歲尋職青年，推出全方位就業計畫，提供輔導津貼、職業訓練補助及轉業獎勵金；招商引資帶動經濟，創造12.1萬個就業機會，投資金額逾7,550億元，並設立23家庇護工場與推動「新北嚴選」品牌。