聽新聞
0:00 / 0:00

看見幸福台灣／新北市長侯友宜 挺青年勇敢追夢

經濟日報／ 記者王慧瑛／新北報導
新北市長侯友宜。新北市政府／提供
新北市長侯友宜。新北市政府／提供

讓每位市民在新北安居樂業，是市府團隊始終不變的承諾。新北市長侯友宜說，幸福，不只體現在數字，更是每個孩子的笑容、每位長者的安心，以及青年追夢的勇氣。

侯友宜指出，為迎接新生命到來，減輕家庭負擔，將生育獎勵金提升至第一胎4萬元、第二胎4.5萬元、第三胎以上5萬元，同時增加好孕專車趟次與費用、擴大使用範圍；首創「好孕補助三連發」，補助凍卵最高7萬元、解凍卵3萬元；全市設置130家公共托育中心，打造平價優質的托育環境，讓新手爸媽安心打拚、放心育兒。

面對高齡化社會，新北率先成立高齡長期照顧處，整合長照資源為單一窗口，設置127家日照中心、5,500處失智守護站，以及25處與社區結合的有FU長照站，讓照顧走進日常。29個行政區設有1,061處銀髮族共餐點，累積超過千萬人次參與，也將敬老卡點數提高至600點，擴大使用範圍，開放搭乘國道客運、國民運動中心及市立聯合醫院與29區衛生所使用，讓長輩在地安養。

提升教育品質是對孩子最重要的投資。今年2月開學日便啟動「新北鮮奶幸福周」，讓學童獲得充分的營養補給，並全面更新課桌椅與飲水設備；打造254座全齡化公園與共融遊戲場，讓孩子快樂成長。

交通建設也持續推進，三鶯線今年即將完工通車，並持續推動萬大中和線、環狀線南北環、土城樹林線、汐止東湖線，完善新北捷運路網。淡江大橋預計今年5月通車，縮短淡水八里通勤時間。同時，新北推動多元社宅政策，已興辦4.1萬戶社宅、11.7萬戶租金補貼及4.5萬戶包租代管，總計20.3萬戶。

為打造全民運動城市，已設置16座國民運動中心。此外，新北美術館開館後吸引超過163萬參觀人次，為城市注入嶄新的藝文氣息。

為讓青年的夢想在新北扎根，打造十座創業基地，協助青年積累創業能量。針對18至29歲尋職青年，推出全方位就業計畫，提供輔導津貼、職業訓練補助及轉業獎勵金；招商引資帶動經濟，創造12.1萬個就業機會，投資金額逾7,550億元，並設立23家庇護工場與推動「新北嚴選」品牌。

夢想 新北 長照

延伸閱讀

蔣萬安育兒新政再一發！準公托補助全國最高 第二胎起更免費

賴總統：「圓夢助力方案」鼓勵同學 最高補助200萬元

賴總統接見傑青獎得獎代表 盼為台灣累積更多美好能量

李四川友善育兒 提容獎促企業設托兒所

相關新聞

換用民間自提BOT？新北小巨蛋3度流標 體育局擬改招商策略

新北市府推動板橋第二運動場改建為「新北小巨蛋」，日前第三度招商再度流標。體育局分析流標主因在於整體大環境不佳，加上近年原物料價格大幅上漲，營建成本攀升，導致業者投資趨於保守，市府擬從原本由政府先行設定開發方向的ＢＯＴ模式，思考「民間自提ＢＯＴ」等多元促參形式。民代認為應調整規畫方向，盡速找到解決方法。

招商命運多舛？訂30細部指標 新北大巨蛋選址年中公布

新北小巨蛋招商命運多舛，外界憂心選址中的大巨蛋會面臨相同困境。新北體育局指出，已依循既定政策方向，進一步訂定更細緻的評估卅項指標作為選址依據，將在今年年中公布最終地點。

看見幸福台灣／「幸福城市第13站」新北 智慧城市 全齡共享

新北市長侯友宜上任以來，積極落實「安居樂業」理念，從青年築夢、招商引資、智慧城市治理、交通建設等多管齊下，打造全齡都能安身立命的幸福城市。

看見幸福台灣／新北市長侯友宜 挺青年勇敢追夢

讓每位市民在新北安居樂業，是市府團隊始終不變的承諾。新北市長侯友宜說，幸福，不只體現在數字，更是每個孩子的笑容、每位長者的安心，以及青年追夢的勇氣。

看見幸福台灣／國泰人壽 啟動旅遊創生 守護海女文化

國泰人壽長期投入永續發展，此次以「人本生根」為出發點，攜手國立臺灣海洋大學USR團隊與新北市卯澳社區發展協會，啟動「卯澳ESG旅遊創生計畫」，以實際行動守護台灣珍貴的海女文化，並為貢寮地方注入新活力。

北市社宅沒窗簾 住戶吐槽不如民間出租房、盼設為標配

北市五十二處社宅約一點二萬戶，提供衛浴、系統廚具、熱水器、燈具、衣櫃及鞋櫃等，但沒有冷氣、冰箱，甚至窗簾也要自行訂製，動輒上萬，住戶說，至少窗簾要是標配，否則退租無法帶走，也成無謂浪費，住都中心說，早期是標配，基於個人喜好差異、衛生清潔等因而取消提供。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。