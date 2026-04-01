看見幸福台灣／「幸福城市第13站」新北 智慧城市 全齡共享

新北市長侯友宜上任以來，積極落實「安居樂業」理念，從青年築夢、招商引資、智慧城市治理、交通建設等多管齊下，打造全齡都能安身立命的幸福城市。

在經濟日報「2025年縣市幸福指數大調查」中，新北市以幸福指數49.25排名全台第13名。其中政府統計數據表現亮眼，在全台排名第六名，又以「服務可近性」指標（家戶聯網比率）拔得頭籌，表現最佳，健康指標排名全台第三，收入指標、教育指標皆排名第四，就業指標、環境指標皆排名第五，是表現最亮眼的客觀指標。

從各項指標對應到市府施政，侯友宜上任後，積極推動智慧城市治理，近年透過智慧創新，提升施政效率。舉例來說，新北領先全國首創「建築執照AI輔助審查」，提升審照行政效率，有效縮短審查時程並提升行政透明度。

另外，新北市打造全國首座AI智慧資源回收細分選廠，運用智能手臂精準辨識回收物，提升處理效率、再利用率，已吸引超過18國專家參訪交流，成為智慧循環城市的重要示範。

新北市推動許多青年就業創業政策，使就業指標在全國名列前茅。例如役男役前職能教育訓練計畫、新北市群眾募資輔導計畫等，新北市也打造新北青創新板設計基地等，侯友宜表示，期待基地成為青年的築夢舞台。

同時，市府透過「招商一條龍」服務機制，主動協助企業排除投資障礙，已成功協助312件投資案於新北落地，累計投資金額逾7,550億元，創造逾12.1萬個就業機會。未來市府將持續透過單一窗口服務機制，協助企業在新北安心投資、穩健發展，持續推動產業升級與城市經濟成長。

除了青年外，新北市也積極為孩童打造幸福城市，今年兒童節就以「動健康、喝營養、玩學習」為主軸，結合鮮奶幸福周與系列活動，並推出匹克球等運動體驗及STEAM親子共學，從營養補給到運動參與、多元學習，打造有感的幸福兒童節。

為提供長輩更多照顧，新北率先成立高齡長期照顧處，希望讓長者在最熟悉的地方安心變老，讓民眾找得到、用得上、有人陪，侯友宜表示，照顧長輩，就是照顧未來的自己。未來新北將持續推動在地安老，結合醫療、照顧、運動與住宅服務，打造青銀共融、安居新北的友善城市。