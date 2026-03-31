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議員攜手淡水福容飯店歡慶兒童節 親子共享歡樂時光

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
勇闖體能館活動讓小朋友玩的開心，家長也放心。圖／紅樹林有線電視提供
勇闖體能館活動讓小朋友玩的開心，家長也放心。圖／紅樹林有線電視提供

為了要讓小朋友的兒童節留下滿滿的歡樂回憶，新北市議員鄭宇恩攜手淡水福容大飯店，在飯店內的親子體能館舉辦「宇您一起勇闖體能館活動」，邀請爸爸媽媽帶著孩子，補助孩童門票，只要100元就可以入場，讓孩子過一個開心的兒童節。

市議員鄭宇恩表示，淡水福容大飯店親子體能館不僅是設備非常豐富齊全，也很安全，在室內有攀爬迷宮、爬行區、棒棒糖平衡木、彈跳床、阿熊溜滑梯、彩色遊具池區等，適合12歲以下兒童的體能式設施，很適合小朋友盡情玩樂。家長就表示，第一次帶孩子來這裡玩樂，以這樣的門票就可以玩到這麼多也認為非常划算。

今年趁著兒童節，議員和福容大飯店共同合作推出兒童節活動，每位小孩只需要100元，就能在裡頭暢玩1.5小時，可說是非常划算，就有家長特別帶著孩子從三芝來到淡水，孩子玩的開心，家長也很放心。新北市議員鄭宇恩表示，在活動現場每位小朋友都相當開心，不只是讓孩子可以開心玩樂，也增進親子關係。

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