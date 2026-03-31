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新北小巨蛋2年孵不出 BOT案第3次流標

中央社／ 新北31日電

當各界關切新北大巨蛋落腳何處時，已推動2年的小巨蛋BOT案卻遲遲孵不出，日前第3次流標。新北市體育局表示，已檢討且不排除加入ROT等各促參組合後再次公告招商。

新北小巨蛋BOT案（興建營運移轉）於113年3月13日上網公告招商，基本應開發項目包含主場館符合籃球、技擊類競賽標準場地、1萬以上座位席，預估民間投資金額為新台幣150億元，未來將供兼顧國際標準運動競技及演唱會表演使用。

體育局指出，第1次招商有人壽公司投件，但在資格評選時，廠商申請企劃書和公告內容有差異而流標。第2次招商雖無人投件，經拜訪13家上市上櫃的潛在投資廠商，以了解廠商意見並進行招商內容修改後，進行第3次公告招商，3月25日公告期滿仍無人投件，確定全案第3次流標。

由於新北市長侯友宜在議會答詢時曾強調「小巨蛋、大巨蛋都會孵出來」。因此，體育局仍未放棄推動板橋第2運動場規劃興建小巨蛋及周邊設施BOT案。

體育局長洪玉玲表示，體育局持續依促參法各種辦理模式進行本案檢討，除現行公告的BOT開發形式，還會加入有利招商的模式，包含民間自提、BTO（興建移轉營運）、ROT（整建營運移轉）、附屬事業BOT等各種民間參與方式。

新北 體育

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