讓逛早市更便捷 金山中繼市場將增設新巴士停靠站

金山區第一公有零售市場進行改建工程，在工程期間既有攤商遷移至金山中繼市場繼續營業為民服務。不過新的中繼市場位置距離原本的市場有些距離，如此也讓原本就是搭乘大眾運輸工具前往市場的民眾感到不便，為此新北市議員張錦豪服務處也安排會勘，商討新設巴士停靠站的可行性。

市議員張錦豪服務處副主任林引芳指出，服務處聽到民眾感到不便的反映，因此行文給交通局希望能夠增設站點，透過這場會勘，與會單位們商討新設站點的位置與運用哪些既有的新巴士車班，才能讓需要搭乘大眾運輸工具到市場的民眾可以多加利用。

在會勘後也決議將會利用熱門三班次的新巴士，在巴士的路線中增設金山中繼市場的停靠站，藉此讓更多有需要的民眾可以利用，也為中繼市場帶來採購的民眾，讓攤商與民眾在第一公有零售市場改建的工程過渡期間，逛市場無縫接軌零障礙。