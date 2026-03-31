快訊

荷莫茲海峽封鎖衝擊燃油 川普2建議籲「自行打通」：必須學會為自己而戰

孔令奇超正名媛老婆真面目曝光！超驚人背景起底「也跟孔子有關」

副院長性騷診所護理師 議員陳光軒批院方不道歉只顧用LINE秀肌肉

聽新聞
0:00 / 0:00

讓逛早市更便捷 金山中繼市場將增設新巴士停靠站

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
會勘決議將會利用熱門三班次的新巴士，在巴士的路線中增設金山中繼市場的停靠站。圖／紅樹林有線電視提供
會勘決議將會利用熱門三班次的新巴士，在巴士的路線中增設金山中繼市場的停靠站。圖／紅樹林有線電視提供

金山區第一公有零售市場進行改建工程，在工程期間既有攤商遷移至金山中繼市場繼續營業為民服務。不過新的中繼市場位置距離原本的市場有些距離，如此也讓原本就是搭乘大眾運輸工具前往市場的民眾感到不便，為此新北市議員張錦豪服務處也安排會勘，商討新設巴士停靠站的可行性。

市議員張錦豪服務處副主任林引芳指出，服務處聽到民眾感到不便的反映，因此行文給交通局希望能夠增設站點，透過這場會勘，與會單位們商討新設站點的位置與運用哪些既有的新巴士車班，才能讓需要搭乘大眾運輸工具到市場的民眾可以多加利用。

在會勘後也決議將會利用熱門三班次的新巴士，在巴士的路線中增設金山中繼市場的停靠站，藉此讓更多有需要的民眾可以利用，也為中繼市場帶來採購的民眾，讓攤商與民眾在第一公有零售市場改建的工程過渡期間，逛市場無縫接軌零障礙。

金山 張錦豪 巴士

延伸閱讀

佛陀紀念館交通混亂違停多 高市府導入圓環、減速設施獲明顯改善

交通亂象！高雄特色行人號誌 民眾違規違停搶拍

油價一日三變駕駛苦 德國4月起限每天中午調漲一次

高雄美濃菜市場沒公廁 攤商溪畔小解！楠梓舊市場遭怨衛生差

相關新聞

送大禮！蔣萬安宣布5大新政 率先全國「二胎公托、準公托全免費」

台北市長蔣萬安下午視察大安托嬰中心並一次宣布5項育兒友善新政，除了「校校有公托」量能增加，也宣布全國最高的托育補助，以及全國首創「第二胎公托及準公托免費」。

現省破萬…蔣萬安再送育兒大禮包 這群人7月起免費接種RSV疫苗

台北市長蔣萬安今宣布新政，7月1日起北市懷孕28至36周低收、中低收入戶孕婦可獲全額補助1劑RSV疫苗，符合第2類兒童醫療補助資格1歲以下幼兒、1歲以上未滿2歲具RSV重症高風險幼兒1劑RSV長效型單株抗體，符合資格者可擇1種方案至北市聯醫接種。

土石方暫置區惹議 地方質疑先斬後奏、市府強調管制降衝擊

新北市工務局今召開台北港北淤沙區土石方暫置區說明會，雙北規畫設置暫置場引發地方關注。議員質疑資訊揭露仍不足，市府則強調將透過車輛管制、環境防制及回饋機制降低衝擊。

北市托育補助提高 專家籲搭配2政策拉高生育率

北市公托量能提升、補助加碼盼能舒緩少子化浪潮，專家建議除家長面以外，包含教保員薪資也應補助調升，讓更多人願意投身該產業，否則公托一直增加卻找不到教保員，恐怕淪「治標不治本」，並提醒若要提升生育率仍需搭配結婚、生育補助政策才較能見效。

8萬5千孩受惠！蔣萬安宣布托育補助「第二胎公托及準公托免費」

台北市長蔣萬安下午視察大安托嬰中心並宣布新政，除了「校校有公托」量能增加，同時也宣布全國最高的托育補助，全國首創、也率先全國之先「第二胎公托及準公托免費」。蔣萬安表示，預計大概有七成的送托家庭可以受惠，8萬5千個孩子可以享受到這樣的福利。

蔣萬安育兒新政再一發！準公托補助全國最高 第二胎起更免費

台北市長蔣萬安今宣布育兒托育政策再加碼，7月起送準公或居托補助調高至8000元，第二胎更全額補助，全國最高，公托、臨托量能也全面提升。盼從硬體量能擴充到經濟負擔減輕，再到量能擴增的喘息服務，讓新婚夫妻更趕生養。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。