瑞芳區清明掃墓服務啟動 設站接駁強化便民措施

清明節將至，為便利民眾掃墓祭祖，新北市瑞芳區公所於清明連假期間規劃多項服務措施，即日起至4月4日於第一公墓設置掃墓服務站，提供諮詢、引導及相關協助，服務時間為每日上午7時至下午2時，協助民眾安心、有序的完成祭祖活動。

清明節當天，瑞芳區將擴大服務規模，全區共設置15處掃墓服務站，持續提供各項服務。同時於第一公墓龍潭橋入口處，將自上午6時30分起實施交通管制，並安排接駁專車自上午6時40分至下午2時接送民眾往返墓區，減少車流壅塞，提升整體交通順暢與安全性。各服務站亦備有掃墓工具供民眾借用，提升掃墓便利性。

瑞芳區公所也呼籲民眾響應環保祭祀與安全掃墓理念，落實「四不一要」原則，包括除草不燒火、紙錢不任意燒、爆竹不燃放、菸蒂不亂丟，以及垃圾要帶走，共同維護環境整潔與山林安全。連假期間不論掃墓或出遊，請民眾注意安全、平安出行，讓清明祭祖更安心有序。