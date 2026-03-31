現省破萬…蔣萬安再送育兒大禮包 這群人7月起免費接種RSV疫苗

台北市長蔣萬安今宣布新政，7月1日起北市懷孕28至36周低收、中低收入戶孕婦可獲全額補助1劑RSV疫苗，符合第2類兒童醫療補助資格1歲以下幼兒、1歲以上未滿2歲具RSV重症高風險幼兒1劑RSV長效型單株抗體，符合資格者可擇1種方案至北市聯醫接種。

衛生局表示，呼吸道融合病毒（RSV） 造成下呼吸道感染，大多數感染發生於1歲以下幼兒，是幼兒因細支氣管炎與肺炎住院最常見的原因。RSV目前沒有抗病毒藥物可供治療，現今預防幼兒感染的方法是孕婦接種疫苗及幼兒接種單株抗體。

衛生局說，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組建議懷孕婦女（懷孕28至36周） 如具接種需求，可至醫院或診所洽詢，經醫師評估後自費接種1劑RSV疫苗，提供所生嬰兒出生後6個月內的被動免疫及預防感染RSV引發的下呼吸道疾病。

至於1歲以下嬰兒及1歲以上未滿2歲具RSV重症高風險幼兒，經醫師評估後，自費接種1劑長效型RSV單株抗體，預防感染RSV引發的下呼吸道疾病。

北市聯醫RSV疫苗自費單劑7681元、RSV長效型單株抗體單劑1萬5295元。衛生局直言，幾乎2歲以下的幼兒都曾感染過RSV，多數幼兒因此住院，造成許多家庭經濟負擔；國內目前有1種孕婦RSV疫苗及2種幼兒RSV單株抗體（短效型及長效型）取得許可證，其中短效型疫苗已納入健保給付項目，每月需注射1次，最多補助6劑。

衛生局說，為守護寶寶健康，北市府7月1日起全額補助北市低收及中低收入戶孕婦（懷孕28至36周）1劑RSV疫苗，或符合第2類兒童醫療補助資格的1歲以下幼兒（包含低收入戶或特殊個案、重症或罕見疾病、極低體重）及1歲以上未滿2歲具RSV重症高風險幼兒1劑RSV長效型單株抗體，符合資格民眾可至北市聯醫接種。

衛生局提醒，民眾接種疫苗或單株抗體前可先行與聯合醫院預約，減少接種等待時間，相關資訊可衛生局防疫專線02-23754341諮詢。

北市府7月1日起全額補助北市孕婦接種RSV疫苗、嬰兒注射長效型單株抗體。圖／北市衛生局提供