送大禮！蔣萬安宣布5大新政 率先全國「二胎公托、準公托全免費」

台北市長蔣萬安下午視察大安托嬰中心並一次宣布5項育兒友善新政，除了「校校有公托」量能增加，也宣布全國最高的托育補助，以及全國首創「第二胎公托及準公托免費」。

蔣萬安指出，新推出的育兒友善的措施及相關政策，包括第一，校校有公托，今年度已經盤點了16處，未來將增加620個名額，第二，會推出全國最高的托育補助，同時也率全國之先，達成第二胎公托、準公托免費。

第三，今年度臨時托育的據點，增加到45處，相較於4年前，成長了11倍；第四，北市也率全國之先推出8小時電子臨時托育券；第五，守護嬰兒的健康，北市RSV疫苗補助，守護所有孩子的健康安全。

他說，校校有公托，北市要增加托育的量能，所以目前正在盤點學校的閒置空間，希望能夠活化校校有公托，因此在今年，先選定台北市12個行政區，每一區擇定1個學校來增設公托。

另外，北市也盤點公共空間來增加，總共今年共計就有16處，會增加620個公托名額，今年是他上任第4年，北市總托育人數，從上任前的1700多人增加到2600人，所以希望能夠讓公托量增加，讓所有的育兒家庭的爸媽，孩子可以有送托的地方。

蔣萬安表示，我們除了增加量能，北市府也要減輕爸媽的育兒負擔，這次的亮點之一是推出全國最高的托育補助，也就是我們讓「小家園」以及準公托補助，分別增加2000跟3000元，所謂「小家園」就是托育人數較少的公托，公托大概1500元，小家園、準公托就比較高，要3500到5500元，也因此造成很多育兒家庭，他們覺得經濟負擔比較重，都會優先選公托。

他說，但是透過提高補助以後，讓收托人數較小的「公托小家園」能夠跟公托齊平，讓準公托的的經費負擔能夠跟公托非常的接近，從原本差了4000，現在透過補助只差了1000元。

另外，北市率全國之先，第二胎公托準公托免費，希望所有有一寶的孩子的家庭，他們能夠鼓勵大家生第二胎，如果能夠生三寶更好，這個是北市這一次推出友善育兒的亮點。

蔣萬安說，除了增量、減價，同時在臨托的部分，不斷的增設臨托據點，盤點各處可以增設臨托據點的地方，所以從上任只有4處，今年就增加到45處，有11倍的成長，希望能夠真正成為爸爸媽媽堅實的後盾。

另外，蔣萬安宣布首創8小時免費電子臨托券，我們希望能夠給爸爸媽媽，特別是有6個月到1歲的Baby 可以使用臨托據點，我們先給它8個小時免費，其實台北市我們臨托1個小時200元，所以相當於1600元。

蔣萬安也指出，北市守護幼兒的健康，這一次也推出RSV的疫苗補助，這一次透過台北市聯醫6個院區全額免費全額免費施打一劑的疫苗，守護孩子的健康。