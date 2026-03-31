快訊

送大禮！蔣萬安宣布5大新政 率先全國「二胎公托、準公托全免費」

川普名字一路掛！佛州機場改名「川普總統國際機場」 7月1日生效

京華城案辯論宣判16段影片公開 柯文哲「判刑瞬間表情」流量破萬

聽新聞
0:00 / 0:00

送大禮！蔣萬安宣布5大新政 率先全國「二胎公托、準公托全免費」

聯合報／ 記者楊正海洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午視察大安托嬰中心並一次宣布5項育兒友善新政。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午視察大安托嬰中心並一次宣布5項育兒友善新政。記者楊正海／攝影

北市蔣萬安下午視察大安托嬰中心並一次宣布5項育兒友善新政，除了「校校有公托」量能增加，也宣布全國最高的托育補助，以及全國首創「第二胎公托及準公托免費」。

蔣萬安指出，新推出的育兒友善的措施及相關政策，包括第一，校校有公托，今年度已經盤點了16處，未來將增加620個名額，第二，會推出全國最高的托育補助，同時也率全國之先，達成第二胎公托、準公托免費。

第三，今年度臨時托育的據點，增加到45處，相較於4年前，成長了11倍；第四，北市也率全國之先推出8小時電子臨時托育券；第五，守護嬰兒的健康，北市RSV疫苗補助，守護所有孩子的健康安全。

他說，校校有公托，北市要增加托育的量能，所以目前正在盤點學校的閒置空間，希望能夠活化校校有公托，因此在今年，先選定台北市12個行政區，每一區擇定1個學校來增設公托。

另外，北市也盤點公共空間來增加，總共今年共計就有16處，會增加620個公托名額，今年是他上任第4年，北市總托育人數，從上任前的1700多人增加到2600人，所以希望能夠讓公托量增加，讓所有的育兒家庭的爸媽，孩子可以有送托的地方。

蔣萬安表示，我們除了增加量能，北市府也要減輕爸媽的育兒負擔，這次的亮點之一是推出全國最高的托育補助，也就是我們讓「小家園」以及準公托補助，分別增加2000跟3000元，所謂「小家園」就是托育人數較少的公托，公托大概1500元，小家園、準公托就比較高，要3500到5500元，也因此造成很多育兒家庭，他們覺得經濟負擔比較重，都會優先選公托。

他說，但是透過提高補助以後，讓收托人數較小的「公托小家園」能夠跟公托齊平，讓準公托的的經費負擔能夠跟公托非常的接近，從原本差了4000，現在透過補助只差了1000元。

另外，北市率全國之先，第二胎公托準公托免費，希望所有有一寶的孩子的家庭，他們能夠鼓勵大家生第二胎，如果能夠生三寶更好，這個是北市這一次推出友善育兒的亮點。

蔣萬安說，除了增量、減價，同時在臨托的部分，不斷的增設臨托據點，盤點各處可以增設臨托據點的地方，所以從上任只有4處，今年就增加到45處，有11倍的成長，希望能夠真正成為爸爸媽媽堅實的後盾。

另外，蔣萬安宣布首創8小時免費電子臨托券，我們希望能夠給爸爸媽媽，特別是有6個月到1歲的Baby 可以使用臨托據點，我們先給它8個小時免費，其實台北市我們臨托1個小時200元，所以相當於1600元。

蔣萬安也指出，北市守護幼兒的健康，這一次也推出RSV的疫苗補助，這一次透過台北市聯醫6個院區全額免費全額免費施打一劑的疫苗，守護孩子的健康。

蔣萬安 北市 托育 北市府

延伸閱讀

蔣萬安路線vs.賴總統新政 托盟肯定育兒減工時曝政府該做2件事

李四川友善育兒 提容獎促企業設托兒所

改善少子女化 預算安排有盲點

蘇巧慧提新北免費營養午餐政見 李四川：經評估也會推動

相關新聞

送大禮！蔣萬安宣布5大新政 率先全國「二胎公托、準公托全免費」

台北市長蔣萬安下午視察大安托嬰中心並一次宣布5項育兒友善新政，除了「校校有公托」量能增加，也宣布全國最高的托育補助，以及全國首創「第二胎公托及準公托免費」。

現省破萬…蔣萬安再送育兒大禮包 這群人7月起免費接種RSV疫苗

台北市長蔣萬安今宣布新政，7月1日起北市懷孕28至36周低收、中低收入戶孕婦可獲全額補助1劑RSV疫苗，符合第2類兒童醫療補助資格1歲以下幼兒、1歲以上未滿2歲具RSV重症高風險幼兒1劑RSV長效型單株抗體，符合資格者可擇1種方案至北市聯醫接種。

土石方暫置區惹議 地方質疑先斬後奏、市府強調管制降衝擊

新北市工務局今召開台北港北淤沙區土石方暫置區說明會，雙北規畫設置暫置場引發地方關注。議員質疑資訊揭露仍不足，市府則強調將透過車輛管制、環境防制及回饋機制降低衝擊。

北市托育補助提高 專家籲搭配2政策拉高生育率

北市公托量能提升、補助加碼盼能舒緩少子化浪潮，專家建議除家長面以外，包含教保員薪資也應補助調升，讓更多人願意投身該產業，否則公托一直增加卻找不到教保員，恐怕淪「治標不治本」，並提醒若要提升生育率仍需搭配結婚、生育補助政策才較能見效。

8萬5千孩受惠！蔣萬安宣布托育補助「第二胎公托及準公托免費」

台北市長蔣萬安下午視察大安托嬰中心並宣布新政，除了「校校有公托」量能增加，同時也宣布全國最高的托育補助，全國首創、也率先全國之先「第二胎公托及準公托免費」。蔣萬安表示，預計大概有七成的送托家庭可以受惠，8萬5千個孩子可以享受到這樣的福利。

蔣萬安育兒新政再一發！準公托補助全國最高 第二胎起更免費

台北市長蔣萬安今宣布育兒托育政策再加碼，7月起送準公或居托補助調高至8000元，第二胎更全額補助，全國最高，公托、臨托量能也全面提升。盼從硬體量能擴充到經濟負擔減輕，再到量能擴增的喘息服務，讓新婚夫妻更趕生養。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。