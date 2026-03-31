土石方暫置區惹議 地方質疑先斬後奏、市府強調管制降衝擊

新北市工務局今召開台北港北淤沙區土石方暫置區說明會，雙北規畫設置暫置場引發地方關注。議員質疑資訊揭露仍不足，市府則強調將透過車輛管制、環境防制及回饋機制降低衝擊。

工務局表示，因應中央推動營建剩餘土石方流向管理制度，土方去化壓力提升，經行政院協調，由台灣港務公司提供台北港北淤沙區土地，供雙北租用設置暫置場，作為公共工程土方進入最終處理前的過渡空間。整體規畫採避開聚落、縮短運距及分期分區方式推動，並設監視設備強化管理。

新北市工務局副總工程司陳俊翰指出，暫置場分兩階段運作，第一階段由台北市新工處使用約0.5公頃，作業時間為每日9時至16時及晚間10時至翌日6時，平均每日約25車次，車輛行經國道1號及台64線進入臨港大道，禁止進入八里市區；第二階段委外營運後也將維持相同管制，違規將停止收容並要求退場。

市府表示，場區將設置停等區與分流動線，並透過電子聯單、GPS及監視設備進行管控，環境面則採鋼板鋪面、防塵網、洗車設備及噴灑穩定液等措施，降低揚塵與噪音影響。另依規定，台灣港務公司盈餘提撥18％作為回饋金，分配市府、八里區公所及漁業單位使用。

不過，議員鄭宇恩指出，市府先前被要求提出砂石車禁入八里市區及交通改善方案，但此次仍未說明每日最大進場量、第三方監管及委外責任等內容，且地方多為事後得知規畫，溝通不足恐影響信任。

議員陳家琪也表示，簡報未明確交代暫置場使用期限，僅提及約一年半，仍需具體承諾；並質疑整體規畫缺乏事前溝通，地方多在訊息曝光後才得知。她強調，地方並非反對設置，而是希望僅作暫置用途，避免進行破碎等作業增加環境負擔。

陳家琪指出，雖規畫24小時監測系統，但超標應變措施未說明清楚，且暫置區達14公頃，若未限制使用時間，恐於雨季影響海域與漁業生計，呼籲市府先釐清期限與管理配套，再推動後續計畫。