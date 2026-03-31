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北市旅宿餐飲產值穩居全國之冠 旅宿管理評比獲「特優」肯定

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
觀光傳播局長余祥（右）31日於市政會議向台北市長蔣萬安（左）呈獻獎座。圖／台北市政府觀光傳播局提供
觀光傳播局長余祥（右）31日於市政會議向台北市長蔣萬安（左）呈獻獎座。圖／台北市政府觀光傳播局提供

臺北市政府榮獲交通部觀光署114年度地方政府旅宿業管理輔導績效考核最高等級「特優」，觀光傳播局長余祥31日於市政會議向市長蔣萬安呈獻獎座。蔣萬安指出，北市不僅在旅宿管理及輔導上獲得肯定，114年度臺北市旅宿市場整體營收達新臺幣674億餘元，住宿及餐飲業產值更高達新臺幣3,237億餘元，均居全國之冠，表現亮眼，期許觀傳局在非法旅宿管理、跨機關稽查、輔導旅宿業提升服務品質等各面向，持續為旅客把關，讓臺北成為更安全、安心的旅宿環境。

交通部觀光署每年針對地方政府考核旅宿業管理成效，觀傳局表示，臺北市此次獲「特優」，專家們對於北市的「住宿安全與消費者權益保障」、「合法旅宿輔導」及「非法旅宿查緝」各面向，均給予北市府高度肯定。

觀傳局表示，北市府除管理旅宿表現卓越外，114年臺北市旅館業平均住用率逾七成，北市一般旅館住宿人次達1,560萬人次，北市旅宿市場整體營收達新臺幣674億餘元，北市住宿及餐飲業產值更高達新臺幣3,237億餘元，均居全國之冠，臺北市隨大巨蛋啟用及演唱會經濟發展，更憑藉整年度多元的大型活動、豐富的美食文化、國際能見度與完善都市機能，展現強勁的旅遊吸引力，並帶動餐飲與旅宿產業共同成長。

觀傳局表示，臺北市現有旅館逾600家、客房超過4萬間，具備完善交通、成熟生活機能與密集商務活動，可有效承接高端及商務旅客需求，隨國際品牌飯店陸續進駐，包括台北洲際酒店預計今夏開幕，未來四季、柏悅、安達仕等品牌都將陸續開幕，展現北市觀光發展動能，北市府將持續結合大型活動與城市行銷，攜手業者推動聯合促銷、提升住房率，打造安全優質且具國際競爭力的觀光環境，為本市產業注入長遠發展動能。

交通部 觀光署

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