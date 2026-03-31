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8萬5千孩受惠！蔣萬安宣布托育補助「第二胎公托及準公托免費」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午視察大安托嬰中心並宣布5項育兒友善新政。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午視察大安托嬰中心並宣布5項育兒友善新政。記者楊正海／攝影

北市蔣萬安下午視察大安托嬰中心並宣布新政，除了「校校有公托」量能增加，同時也宣布全國最高的托育補助，全國首創、也率先全國之先「第二胎公托及準公托免費」。蔣萬安表示，預計大概有七成的送托家庭可以受惠，8萬5千個孩子可以享受到這樣的福利。

蔣萬安受訪指出，除了「校校有公托」讓公托的量能增加，北市今年已經盤點16處，總共有12個行政區，每一區先選定一個學校，另外還有4處的公共空間，讓台北市公托的收托量，今年就會增加220個名額。

他說，另外，第二個亮點是推出全國最高的托育補助，以及全國首創、率先全國之先「第二胎公托及準公托免費」。所以預計大概有七成的送托家庭可以受惠，有8萬5千個孩子都可以享受到這樣的福利。

蔣萬安說，市府會持續地努力，能夠減輕育兒家庭的負擔，最重要是這樣的補助是能夠讓包括「小家園」，也就是收托人數比較少的公托，他們的經費負擔跟公托是齊平；另外，讓準公托的經費負擔非常接近公托的經費，讓所有的育兒家庭、爸媽，可以無後顧之憂，依照自己的需求，來選擇最適合的送托方式。

蔣萬安 托育 北市 托嬰

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