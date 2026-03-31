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北市托育補助提高 專家籲搭配2政策拉高生育率

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安宣布托育補助7月起加碼。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安宣布托育補助7月起加碼。記者楊正海／攝影

北市公托量能提升、補助加碼盼能舒緩少子化浪潮，專家建議除家長面以外，包含教保員薪資也應補助調升，讓更多人願意投身該產業，否則公托一直增加卻找不到教保員，恐怕淪「治標不治本」，並提醒若要提升生育率仍需搭配結婚、生育補助政策才較能見效。

蔣萬安今宣布育兒托育政策再加碼，7月起送準公或居托每月補助調高至8000元，第二胎更全額補助，公托量能也將全面提升納入「校校有公托」第一波盤點今年預計再提升16處據點，臨托也將擴增到45處，盼從硬體量能擴充到經濟負擔減輕，再到量能擴增的喘息服務，讓新婚夫妻更趕生養。

新手媽媽、民眾黨北市議員黃瀞瑩表示，樂見市府提高補助，對家長來說絕對是最實際的幫助，不過大多數家長會選擇住家或工作場所附近托育中心，導致某些區域極度熱門、中籤需靠運氣，市府推校校有公托，每年增加的量能必須持續維持甚至比前一年更多，才能確保量能足夠，並針對不同區域的特性進行盤點與差異化設置。

台北市學前及國中小教育協會理事長陳婉貞建議，社會氛圍對幼教不友善、家長對老師尊重度下降，導致很多業者不願繼續投入，新鮮人也不願意加入，幼教現場師資嚴重缺乏且高齡化，廣泛增設公托外，最重要是持續培養人才、留住人才，才能有效讓托育量能有效且循環。

陳婉貞說，市府應思考全面補助教育經費，不僅是家長更包含業者、教師薪資，並建立與學校、家長雙向配合關係，不要讓家長將所有教養責任，如生活自理訓練全推給老師，經費、制度上雙管齊下，才能「治標治本」，否則廣設托育中心，量能提不起來，狀況恐更佳嚴重。

台大社會系教授薛承泰表示，加碼補貼一定會有幫助，特別是對於新手父母而言，能有效減輕其經濟壓力，但台北市生育率去年下跌嚴重，主因在於許多年輕人不結婚即便結婚了，也因晚婚不生或無法生第二胎，薛認為，政策推出或許可以讓生育率「止跌」但要回升，恐怕仍需搭配鼓勵早婚及補助人工生殖等政策加入。

北市 托育 生育率

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