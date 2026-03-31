蔣萬安育兒新政再一發！準公托補助全國最高 第二胎起更免費

台北市長蔣萬安今宣布育兒托育政策再加碼，7月起送準公或居托補助調高至8000元，第二胎更全額補助，全國最高，公托、臨托量能也全面提升。盼從硬體量能擴充到經濟負擔減輕，再到量能擴增的喘息服務，讓新婚夫妻更趕生養。

蔣萬安今視察位於銘傳國小內的大安托育中心，他表示，減輕育兒家庭父母負擔一直是市府努力目標，年底預計再增加16處公托舒緩量能，納入「校校有公托」盤點各行政區各1處共有12處，全部加起來約有620個名額。

蔣萬安說，7月起調升「友善托育補助」，未來送托準公共托嬰中心或居家托育人員，補助將從5000元調升至8000元，與公托自付額差距縮減至僅1000元，讓家長選擇更彈性，年省3萬6000元；第二胎以上，不論是送托公托、準公共機構或居家托育人員，將全面免負擔，進一步減輕育兒壓力。

此外，隨著雙薪家庭增加、家庭後援有限，臨托服務需求持續攀升，據點也將全面擴增，從去年24處逐步擴增，今年納入於婦女培力中心及親子館完成擴點，總數達45處，9月更將對6個月至未滿1歲新生兒發放免費臨托券，提供8小時免費服務，讓家長有更多喘息時間。

蔣萬安表示，去年台灣新生兒人數首次跌破11萬，台灣正受到少子化浪潮衝擊，經濟負擔更是重要原因，過去不斷推出福利政策，托育量能也從他上任前1712人拉高至2628人，成長約53.5%，透過公托增量、準公減價政策，減輕家庭負擔，減輕育兒家庭負擔，更願意多生幾胎。

此外，市府也將補助RSV（呼吸道融合病毒）疫苗補助，除設籍北市中、低收入戶懷孕28-36周婦女外，符合第二類醫療補助資格1歲以下或未滿2歲但是為重症高風險嬰兒至聯醫施打疫苗將全額補助。