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新北定向越野啟動 結合捷運與城市探索打造新玩法

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市觀旅局主辦的「2026探旅新北定向越野」今啟動，今年以「揪跑．就跑 Join Run Joy Run」為主題，結合運動與城市探索，邀請民眾以定向越野方式走訪新北各地。其中「捷運三鶯線特別場」主打搭捷運玩城市，透過創新玩法串聯交通與觀光，成為本年度活動亮點。

觀旅局表示，今年最受矚目的三鶯線特別場，以「搭捷運探索城市」為核心，結合「三鶯探索卡」一日票券，設計車站任務、積分賽與自由探索等多元玩法，打破傳統賽事點對點形式，引導民眾走訪三鶯線沿線站點，體驗捷運通車後串聯的城市風景與地方特色。該場次將開放1100個名額，鼓勵民眾透過大眾運輸深入地方，感受區域發展與文化魅力。

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