新北定向越野啟動 結合捷運與城市探索打造新玩法

台北市長蔣萬安下午視察大安托嬰中心並宣布新政，除了「校校有公托」量能增加，同時也宣布全國最高的托育補助，全國首創、也率先全國之先「第二胎公托及準公托免費」。蔣萬安表示，預計大概有七成的送托家庭可以受惠，8萬5千個孩子可以享受到這樣的福利。

2026-03-31 17:31