清明連假逢週末 北市勞動局提醒雇主依法給假支薪

清明連假將至，台北市勞動局長王秋冬今天提醒雇主，要讓勞工在國定假日休假且照付工資，或經勞工同意調整休假日期，若國定假日出勤工資加倍。

今年清明節連續假期自4月3日至6日展開。王秋冬說明，若國定假日出勤工資加倍，月薪制勞工為加發1天工資，時薪制勞工時薪加倍。

另外，國定假日當天若加班，即第9小時之後，前2小時，按平日每小時工資額另外再加給1又1/3倍，後2小時，按平日每小時工資額另外再加給1又2/3倍，且加班時數都要計入每月46小時的加班時數上限。

王秋冬提醒雇主，若未給予勞工國定假日或沒有給付國定假日加倍工資，經查證屬實，將各處新台幣2萬元以上、100萬元以下罰鍰。

台北市勞動局勞動基準科長洪三凱補充，今年兒童節4月4日是週六、清明節4月5日是週日，為多數事業單位的休息日、例假日，依據勞動基準法施行細則第23條之1規定，應分別補假1天，補假當天視同國定假日。

台北市勞動局指出，4月4日週六若為約定的休息日，當天出勤應給付休息日的延長工時工資，4月5日週日若是約定的例假日，原則上當天不可出勤。

依勞基法第24條規定，勞工於休息日出勤，工作時間在2小時以內者，工資按平日每小時工資額另再加給1又1/3以上；工作2小時再繼續工作，按平日每小時工資額另再加給1又2/3以上。

依勞基法第40條規定，沒有天災、事變或突發事件，雇主不得使勞工於例假出勤，若因前揭原因有使勞工出勤，當天應加倍給薪，並應給予勞工事後補假休息。